習近平提破除利益固化　陳茂波：要有智慧技巧解難　不能只低頭衝

財政司司長陳茂波今早（10日）出席電台節目時表示，要解決土地房屋供應緊絀，政府措施要「有加有減」，土地供應一定要源源不絕，例如發展「北部都會區」和「明日大嶼」；推出新措施同時，要減省不必要程序，提升效率，例如不同部門同步進行類似的法定程序、減少官僚架構內的程序等。



對於國家主席習近平提到要「破除利益固化藩籬」，陳茂波指，土地房屋和經濟範疇都要以人民為發展中心，政府遇到問題時，要有決心和勇氣面對，亦要有智慧和技術拆解，找出問題癥結，不能只是低頭衝過去。



陳茂波認目前樓價難負擔：係時候開工

特首李家超日前宣布成立4個小組，其中「土地房屋供應統籌組」由陳茂波帶領，「公營房屋項目行動工作組」由副財政司長帶領。陳茂波指，「公營房屋項目組」會檢視公營房屋興建項目，稱以往曾因為交通設施延遲落成，導致拖慢了房屋發展，故未來發展會確保以交通基建先行，創造容量，方便入住新市鎮的居民。

陳茂波承認香港目前樓價是「一般人不能負擔」，要解決當前的住屋困局，資助房屋出售量需要增加，同時間亦要確保出租房屋的供應。他說過往的發展困難在於供應不足，但他指現屆政府負責房屋政策的官員，包括房屋局局長何永賢、發展局局長甯漢豪等人都很有心，而且在政府內部曾經合作，大家雖然各有分工但目標清晰一致，認為在目前沒有政治鬥爭的環境下，「係時候開工。」

「積極不干預」不合時宜？ 陳：世界現時不是這樣

談到香港未來發展，陳茂波認為政府要破除固有思維，社會以往經常提及「大市場、小政府」和「積極不干預」政策，但他認為「世界現時不是這樣」，周邊城市在互相競爭的環境中，當地政府都扮演著積極角色，特區政府亦需要思考如何能夠積極主動協助香港發展。

明日大嶼建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「明日大嶼」工程或發債

陳茂波在訪問中提及中部水域人工島的相關研究，預計今年底會有中期數據，他指發展工程「係香港人嘅項目」，舉債是其中一個考慮，讓市民亦能在投資上有所參與，融資等方面亦會參考機場三跑建設，過程能跟社會有商量。被問到能否在2027年趕起第一批土地，陳茂波相信未能完成，但會一貫全速推進發展。

陳茂波又指，政府未來幾年的收地量龐大，會全力處理洪水橋和元朗南等的收地工作，簡化收地賠償，私人發展商的土地如果能配合到政府的發展時間表，收地賠償又與政府相若，可容許補地價發展。

領統籌組為發展掃除障礙 統籌整合審批流程

陳茂波同日在網誌表示，兩個工作組將專責全方位推動土地及房屋供應，務求精簡程序，加強統籌協調跨部門工作。由他主持的「土地及房屋供應統籌組」會全面監督土地發展項目各個環節，統籌整合審批流程，以及致力釋放私人土地發展潛力。

「統籌組」又會確保政府高層適時介入過程中所出現的問題，為發展掃除障礙，協調所有相關的政策局和部門在土地發展和房屋供應方面的工作，包括規劃、地政、環境、交通、基建、社福和文康設施配置等，全面督導土地供應，持續檢視各個造地項目由研究至土地平整各階段工作的進展。