政圈風聲｜習講話學習班風行　政界刷KPI　避重就輕少談利益固化

國家主席習近平七一來港出席慶回歸大會並發表重要講話，強調「一國兩制」須長期堅持，並提出「四個必須」及「四點希望」，香港中聯辦翌日毋懼八球風球，解讀習近平講話，之後再召開領導班子擴大會議，集體進一步學習講話精神。

以往每當最高領導人發表講話或有重要政策出台，駐港機構舉行「學習班」是指定動作，這股學習風氣開始蔓延至本港不同界別，除了政黨，創科界、社福界亦輪流舉辦座談會。有資深建制人士指，各個界別均需通過不同渠道，宣講習近平講話精神，延續社會輿論氛圍，但認為部分座談屬「交功課」性質。



社福界周五辦座談會

社福界「學習貫徹習近平主席重要講話精神」座談會本周五（8日）舉行，由勞工及福利局、中聯辦社會工作部、「香港社福界聯合抗疫大行動」等聯合舉辦，新任勞福局長孫玉菡將講話，主講嘉賓包括全國人大常委譚耀宗、立法會議員狄志遠、社聯主席陳智思等。狄志遠日前在電台節目承認，「學習班」模式屬香港少有，自己仍在適應如何處理，但他強調不想將習講話內容搬字過紙，「我會有自己睇法」。

創科界本周一已率先舉辦座談會，由「粵港澳大灣區院士聯盟」舉行，中聯辦副主任譚鐵牛、新任創科局長孫東、粵港澳大灣區院士聯盟主席葉玉如等人出席分享。公務員事務局亦正籌辦座談會，讓公務員深入了解習主席講話精神

有建制中人表示，未來兩星期不同界別、社團、商會，以至地區組織均會舉行座談會，深入研讀主席講話，但不一定有官員出席，部分只是「圍內」討論。他指這些活動都是個人或團體「KPI」之一，而從好處看，並非每個界別的人都熟讀領導講話，宣講可起宣傳作用。

廖長江召集議員研習講話內容

立法會昨日以休會待續形式，辯論習近平講話內容，大批議員排隊發言講足5分鐘，據聞，事前一日建制派「班長」廖長江召集選委界議員開會，先行研習講話內容。

綜觀議員昨日發言，其實內容都大同小異，不少議員大篇幅引述習主席講話，包括習提到要長期堅持「一國兩制」，紛紛感謝主席為香港指明方向，派了定心丸，又強調要做到「四點希望」，切實排解民生憂難。

不過，議員們提及「四點希望」時，大部分只談論到政府須務實有為，解決住屋、創業、教育、安老等問題，對於習近平提出要「破除利益固化藩籬」、「把握好政府和市場的關係」，明顯著墨較少，代表商界的議員只集中討論香港獨特優勢、融入國家發展大局等等。有建制中人指，習主席的講話提出積極穩妥推進改革，無可避免會觸動既得利益，商界代表只能擺焦點放在「一國兩制」長期堅持等要點，避談尖銳問題。

蔡子強。（資料圖片）

蔡子強：將內地「政治學習」文化搬到香港

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，這種現象其實是把內地的「政治學習」文化搬到香港，每逢有重要領導人發表講話，或是有重要大會如中共十九大等，上至中央下至地方各部門、單位、社會界別都要舉行活動，「學習」領導人的思想，要「有個交代」：「這種國內的文化由來已久，只是在香港以往沒有出現，但自從進入新時代，本港政治內地化之後，這種政治文化就傳到香港了。」

他憶述，2017年中共十九大後，當時中共中央政策研究室派員來港舉行官方的十九大講解大會，是香港首次有這種政治學習活動，「中央政策研究室是共產黨的智囊機構，不是國務院，但當時特首、首長級官員都要出席。今年的情況更加不同，範圍更廣，地區組織都要搞。」不過他提到，這種「政治學習」活動未必有太實質成效，一些主辦單位可能會說一些「大路」的附和說話，但一些牽涉核心利益的問題，或會避重就輕。

蔡子強坦言，一些建制人士過去常批評香港是「政治城市」，應該專心發展經濟，但實質上他們只是「不想搞反對派的政治」：「這種政治學習文化就是一種例子，其實也是以另一種形式搞政治，等同告訴別人，香港始終也是個政治城市。」