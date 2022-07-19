立法會放暑假　何君堯上深圳處理律師樓事務兼返鄉下｜政壇諸事町

立法會早前暫停執行《議事規則》第14(1)條，令議員可以放暑假，多名議員計劃離港，包括選委界的何君堯、江玉歡、譚岳衡。何君堯向《香港01》透露，要到內地處理律師事務所的工作，而江玉歡則指30年沒有放過長假，希望藉此機會離港旅遊。



何君堯。（羅君豪攝）

何君堯兩年無返內地

根據立法會文件，何君堯於7月20日至8月7日離港。他接受查詢時指，因為疫情及連續三場重要選舉，已經有兩年沒有到內地，明天（20日）會經深圳灣返內地，趁現在放寬防疫措施去一趟。

早前通過大灣區執業律師考試的何君堯表示，有很多工作需要做，首先是在深圳拜訪法律客戶，及處理律師事務所發展，之後會去家鄉惠州一趟。由於兩年沒到內地，有朋友建議不如去多一些地方，建議到北京走一走。他自己就想去新疆考察，稱要反駁外國對新疆的批評。

江玉歡30年無放長假 離港旅遊「叉電」

而江玉歡早前離開工作17年的律師事務所，又透露9月會「轉跑道」。她早前向《香港01》表示，自己30年來沒有放過長假期，由於立法會選舉之後一直十分忙碌，希望趁今次機會離港旅遊，好好休息，回港後再努力工作，期間團隊會繼續服務市民，而自己也會透過Zoom與官員開會。

此外，立法會秘書處通知，譚岳衡已於7月14日離開香港，8月底回港。

吳傑莊到韓國 進行創科及文化相關工作

至於即將離港議員還有吳傑莊，他將會到韓國進行創科及文化相關工作，其間會與當地省長會面，預計8月中回港。