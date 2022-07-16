江玉歡離開律師樓　預告9月轉新跑道　暗示辭議員？｜政壇諸事町

本身是事務律師的立法會選委界議員江玉歡，昨日（16日）正式離開工作了17年的禮德齊伯禮律師行(Reed Smith Richards Butler)。她在Facebook發帖，透露9月會從私人執業轉往另一條跑道，令人關注她的未來去向。

江玉歡向《香港01》表示，她並非加入政府，也一定繼續立法會議員的工作，未來的新跑道與她主力從事房地產法律工作有關，預計8月會再作公布。



江玉歡稱，她擔任立法會議員7個月以來，花了很多時間和心機建立辦事處團隊，接觸了很多市民，認為議員工作非常意義，她絕對不會放棄。

趁立法會唞暑外遊 絕不放棄議員工作

趁著立法會「唞暑」，江玉歡將會離港旅遊，她稱自己已經30年沒放過長假，由立法會選舉以來一直很忙錄，希望趁今次旅遊好好休息，回港後再努力工作，期間團隊會繼續服務市民，辦事處工作不會停止，她也會透過Zoom與政府官員開會。