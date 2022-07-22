訪問｜麥美娟：參與區域組織須自覺尊重中共領導　未言明區會去留

區議會去留備受關注，新任民政及青年事務局長長麥美娟接受《香港01》訪問時表示，目前仍在檢討、研究階段，未有定案。她提到不少意見提出恢復委任制，讓不同人士有機會參與區域組織，政府暫未有任何傾向。

對於民主派人士能否入閘參選，麥美娟指要視乎相關人士主張是否符合《基本法》，又指日後參與區域組織的人士，須自覺尊重中國共產黨的領導地位。



民政及青年事務局長長麥美娟。（廖雁雄攝）

冀不同界別人士參與 不止看地區經驗

經歷去年區議員辭職潮及DQ事件，目前452個民選議席，只剩下約150名區議員，個別區議會僅餘數人，運作幾近癱瘓。區議會明年底換屆，有傳政府會削減民選成份、委任分區會委員加入，麥美娟在訪問中說未有定案，但認為區域組織受政府諮詢地區事務意見，「一定係要了解地區情況、有廣泛代表性......希望社會不同界別的人都有機會參與，例如我當年（1993年）大學畢業後3個月，已經做委任區議員」。

麥美娟說，區議員由不同方法產生，正正令一些「有能力、但無過往經驗」的人亦可參與，「不止考慮他在地區的accomplishment（貢獻），亦都視乎ability（能力），可以發揮什麼作用」。 她說政府會盡快推出方案，惟未有時間表。

2022年7月1日，習近平為新一屆政府官員監誓。（聯合採訪／美聯社）

民主黨入閘參選？麥：非考慮容許或排除某些人參與

至於新制度會否包涵不同政治光譜人士，麥美娟指，區議會是非政權性的區域組織，無論如何產生，均須按照《基本法》及本港法律，「如果他是支持港獨、支持推翻政權，當然我們不會容許，但如果他是只持不同政見、對政府有不同看法，當然不是那回事。」問到泛民主派能否入閘參選，她強調要視乎相關人士主張是否符合《基本法》。

國家主席習近平七一講話提到，中國共産黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，港人須自覺尊重和維護國家的根本制度，麥美娟說，習主席的說法是指要尊重國家現行制度，即中國共產黨作為執政黨，「任何一個人參與日後非政權性的區域組織，或者任何一個市民，大家要自覺尊重國家現有制度，這亦是我們日後考慮區域組織產生方法時，需按照的原則。」

民主黨近日被部分建制人士批評「強烈反共」，倘參選是否難以入閘？麥美娟說，制定新制度並非考慮容許或排除某些人參與，重申要按法律辦事。

香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。 《基本法》第97條

民政署統籌「關愛隊」 制定資源儲備、動員名單

李家超競選時提出成立「18區地區服務及關愛隊」，麥美娟說，第五波疫情反映單靠政府，不能配合市民需要，認為需系統化集結各方力量，舉例指早前天水圍大停電，設立「關愛隊」有助動員地區力量支援市民。她指「關愛隊」並非普通義工組織，而是由民政署統籌，須制定實習演練、資源儲備、動員名單等，「關愛隊」除了應付突發緊急情況，平日亦提供恆常服務，如社區探訪，特首於10月《施政報告》將交代詳情。

至於青年政策，麥美娟表示，本年底會推出第一版的《青年發展藍圖》，涉及7個範疇，包括培養國家觀念及主人翁意識、回應就業置業等問題，日後會持續更新藍圖內容。她說會為年輕人搭建平台，增加參與諮詢組織機會，形容工作是細水長流，「唔期望做完一、兩個計劃，年輕人即刻話呢個政府好、friend返」，希望用工作成績、誠意令年輕人更了解政府。