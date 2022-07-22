擬訂新網絡罪設業界轄免　邱達根撐發牌確立專業：須先諮詢業界

法律改革委員會建議訂立5項電腦網絡新罪行，包括「未獲授權取覽程式或數據」、「非法截取電腦數據」、「非法干擾電腦數據」、「非法干擾電腦系統」及「提供或管轄作為犯罪器材或數據」。

科技創新界立法會議員邱達根認同立法原意，指現行「不誠實使用電腦」罪不足以確保網絡安全，因為不少網絡攻擊或入侵行為，毋須經過取用電腦進行，但當局仍須就立法進一步諮詢業界。

電腦保安研究員賴灼東稱，建議的新罪行「正路」，但「提供或管轄作為犯罪器材或數據」一項最具爭議，建議暫緩推出。他認為單憑「管有犯罪器材」便能入罪是過於片面，應一併考慮管有器材人士的行為。



業界憂業界避紅線 對網安風險不作聲

對於法改會轄下電腦網絡罪行小組委員會成員陳政龍指，網絡安全業界或可豁免，但要界定身份或須引入發牌制。邱達根說，目前網絡安全業界身份透過考試認證，認為若能夠如會計師般發牌，確立業界專業身份，有助業界發展，能釐清專家和非專家的身份，但發牌及豁免範圍則需要與業界商討。

賴灼東提到，目前有很多資訊安全公司，監察香港的網絡安全風險，例如有沒有資料被入侵，擔心立法後業界為免觸紅線，不公布風險，反而令本港網絡更不安全，例如若業界在暗網看到很多洩漏的電郵，未必會向有關方面反映。他認為只進行公眾諮詢並不足夠，還需要諮詢網絡及資訊安全業界人士。