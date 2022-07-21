法改會倡訂5類新網絡罪行　陳政龍：若豁免業界或須引入發牌制

撰文：高諾恆
出版：更新：

法律改革委員會昨日（20日）建議訂立5項電腦網絡罪行，展開為期3個月的公眾諮詢。法改會轄下電腦網絡罪行小組委員會成員、資深大律師陳政龍今早（21日）接受電台訪問時表示，現行法例不合時宜，新建議參考了歐洲研究及其他管轄區做法，希望就網絡安全公司是否獲豁免咨詢公眾意見。
香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華，則擔心條文定義含糊、且定罪門檻寬闊，可能令人誤墮法網。他以網購演唱會門票為例，指要分辨購票者是真心買票、抑或惡意攻擊系統，從網絡專業角度看，如果因網站流量太多而導致伺服器癱瘓，並不算是干預電腦數據或系統。

犯網絡罪行若危害人命建議可囚終身

法律改革委員會昨日（20日）建議訂立5項電腦網絡罪行，包括「未獲授權取覽程式或數據」、「非法截取電腦數據」、「非法干擾電腦數據」、「非法干擾電腦系統」及「提供或管轄作為犯罪器材或數據」，並建議分別訂立兩級最高刑罰，最高判兩年及十四年監禁，如干犯非法干擾數據或電腦系統的加重罪行，危害他人生命，建議最高可囚終身，昨日展開為期3個月的公眾諮詢。

陳政龍表示，本港現有不誠實使用電腦等法例規管部分網絡罪行，但不合時宜，今次建議參考了歐洲及其他管轄區做法，刑罰參照本地欺詐及盜竊罪。

公眾利益未有納入新罪行免責辯護

陳政龍指，網絡安全公司的身份或可作豁免，包括網絡安全專家測試系統漏洞。他說，聽到電腦安全研究人士有聲音指，業界管有電腦病毒屬於正常行為，因此需要咨詢公眾學術性質及網絡安全目的能否獲轄免，不過本港沒有規管網絡安全公司的組織，難以界定專業身分，若要落實措施，業界可能要引入註冊制度或發牌。

至於公眾利益是否屬合理辯解，陳政龍指，公眾利益未有納入免責辯護中，因為披露數據行為會引起各種後果，被告須說服法庭公眾利益能凌駕不誠實行為，但公眾利益是否有凌駕性需要討論，「好像硬幣有兩面，（公眾利益）不是一面倒，行為對部分人來說有益，對部分人造成傷害，何謂公眾利益？」他說，另外亦須討論如何避免辯解被濫用。

法改會倡立新例完善不誠實使用電腦罪　若涉傷害他人生命可囚終身法改會建議擴大性罪行定罪紀錄查核機制　涵蓋至所有僱員、義工
法改會
網絡罪行
你可能感興趣