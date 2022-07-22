新一批副局政助料將出爐　據悉兩政助升官　傳媒人包攬雙司政助

政府日內公布新一批副局長及政治助理名單，據了解，上屆創新及科技局政助張曼莉將升任創新科技及工業局副局長，曾任兩屆教育局政助的施俊輝升任該局副司長。另外，醫管局策略發展總監李夏茵將出任醫務衞生局副局長；一度盛傳出任廣播處長的財經事務及庫務局副秘書長劉震，則加入文化體育及旅遊事務局任副局長。

政務司司長及財政司長政治助理將由傳媒人包攬，前者據悉由特首辦特別助理、無綫前記者李惠出任；後者由財政司司長私人辦公室高級研究員、商台前記者楊通達出任。



國泰李世華入熱廚房 梁宏正任民青局副局長

另一傳媒人、《南華早報》記者梁溯庭，據了解將出任保安局政治助理。而國泰航空公司策略關係拓展總監、旅遊界選委李世華，將擔任商務及經濟發展局局長助理。立法會主席梁君彥兒子、全國青聯副主席梁宏正，則出任民政及青年事務局副局長。

據悉將由醫管局轉跑道入政府的李夏茵，本身是一名麻醉科醫生，行政經驗豐富，曾任醫管局策略發展總監、港島東醫院聯網總監及東區尤德夫人那打素醫院醫院的行政總監，也是醫學及衞生服務界選委。

至於劉震於2019年起出任財庫局副秘書長，早前盛傳將接替李百全出任廣播處長，接掌港台。他先後做過工業貿易署副署長、環境運輸及工務局副秘書長等。

張曼莉為林鄭班子最年輕 施俊輝會考「10A」

據了解，上屆政助中至少兩人升任副局長，當中升任創新科技及工業局副局長的張曼莉，現年33歲，自上屆政府起加入問責班子，出任創新及科技局政助，是當時林鄭問責團隊中最年輕的成員。她加入政府前沒有資訊科技界背景，曾任新世界發展執行董事兼聯席總經理助理。

至於升任教育局副局長的施俊輝，是2003年會考「10A」狀元，2012年以26歲之齡出任教育局政助，近期一直盛傳是升任副局長的大熱人選。