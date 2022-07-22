副局政助出爐︱新民黨大贏家　葉劉再成跑道　張國鈞覓舊部任政助

新一批8名副局長和11名政治助理出爐，名單上多人有政黨背景，當中新民黨坐擁四席，包括由教育局政治助理升任副局長的施俊輝，以及最新躋身政助行列的廖添誠、傅曉琳及陳閱川。而今次公布的名單中，建制陣營最大黨民建聯，則只有3人出任政助，不敵新民黨。

不過，連同早前已公布的問責班子，民建聯共佔8個席位，仍然是新一屆政府中的最大黨。隨著立法會主席梁君彥兒子梁宏正，獲委任為民政及青年事務局副局長，經民聯首度有黨員晉身問責團隊。



張國鈞議助入閣 成為律政司副司長政助

由新一屆行政會議召集人葉劉淑儀任主席的新民黨，在新一輪委任中，有4名成員出任問責官員，曾任兩屆教育局政助的施俊輝升任副局長。去年立法會選舉曾出戰港島東直選的廖添誠，出任創新科技及工業局政治助理；前離島區區議員傅曉琳則出任勞工及福利局政治助理。獲委任為運輸及物流局局長政治助理的陳閱川，則是葉劉淑儀的議員助理，2009年起開始任職議助，現年39歲。

民建聯方面，上屆任政務司司長政助的蕭嘉怡，改任教育局政助；前沙田區議員招文亮則出任文化體育及旅遊局政助。律政司副司長張國鈞，任立法會議員時的助理、黨友陳倩雯，是第二名入閣的議員助理，將出任律政司副司長政助。