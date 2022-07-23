何永賢稱蚊型資助屋低價選擇：減建不停建　過渡屋仍有發展空間

新政府成立的「公營房屋項目行動工作組」，由財政司副司長黃偉綸主持，將在上任100日、即9月底提交首份報告。房屋局是其中一個主力政策局，局長何永賢今早（23日）在電台節目表示，正「好用力、好緊張」地準備報告，跨部門進行「腦震盪」，想方設法增加房屋供應。

何永賢承認由於政府覓地不足，令公屋輪候時間愈來愈長，要停止升勢有一定困難，不能期望輪候時間一下子回落。她認為，過渡性房屋是好的構思，可快速增加房屋供應，但仍有改進空間，會研究類似過渡性房屋的模式可否再發展，也會研究做好組裝合成技術，以及引進新建築科技。



疫下搏命起檢疫單位 啟發交疊建築流程

何永賢指出，政府過往在覓地出現很多爭拗，即使有心做，找到的土地仍然不足。未來10年房屋供應有所提升，共30多萬個單位供應，但首5年供應較少，只有約10萬5,000伙。她稱會運用建築師的經驗，加快建屋速度，又提到擔任建築署署長時正值第五波疫情，政府要7月內興建1千多個檢疫單位，最終在4個月內興建4萬個床位，合共約2萬個單位。

她形容當時是「搏命」興建單位，學習到新技術，例如在廠房先製作好建築配件，再運去地盤，廠房與地盤的工作平衡交疊進行。經驗引發政府內部討論如何善用組裝合成建築法，並採用興建及設計合約模式，在興建地基同時進行上蓋設計。

「提早上樓」屬好事：研公交路線配合

李家超早前提出公屋提前上樓計劃，何永賢說，對於居住環境惡劣的市民，讓他們提前上樓是好事。雖然屋邨配套未完善、但預計入伙數個月後便能完成，當局也會與其他政策局協調，研究是否能夠提供短期公共交通路線。

發展局在賣地條件加入限制，要求單位面積最少280平方呎，未來公營房屋會否設面積下限？何永賢稱，未來公營房屋項目會減少細單位，但不會停建細單位，希望提供樓價較低的選擇。