縮短公屋輪候？房屋局長何永賢：加快1個月都爭取　未答具體方法

新政府以解決房屋問題重中之重，候任特首李家超今日（19日）帶領新一屆政府主要官員亮相，期間候任房屋局局長何永賢、候任發展局局長甯漢豪被多次問到有何具體政策目標及方法，達到她們所指的建屋「提速、提效、提質、提量」，皆未有正面回應。



何永賢：決心加入新班子因很多市民居住環境不理想

何永賢指，由建築署轉任房屋局挑戰巨大，現時香港有不少人居住環境不理想，在狹小空間生活，小朋友要在床上做功課，一家人共用細小空間，令其覺得工作更有意義，希望改善到很多家庭的命運，形容房屋局工作是「擸起衫袖」的工作，「我自己亦都不自覺咁擸起咗」，要馬上行動。她亦向建築界呼籲，開展工作第一天就會聯絡他們，尋求專業意見，共同解決房屋問題。

甯漢豪則指，過去擔任地政總署署長及發展局常秘，明白到土地房屋供應是施政重中之重，要更加努力將其落到實處，努力開拓更多土地來源，改善市民生活，為長遠發展創造條件，未來會與各專業緊密合作、良性互動，以民為本建設好香港。她又指，會以金句「不要怕、只管信」，督促自己做好工作。

答問環節期間，有記者問及現時公屋輪候時間長達6.1年，有沒有具體目標任內可以縮短多少。何永賢指數字是「結果」所在，政府的目標是加快房屋建設，就算加快1、2個月都要爭取，不過一些數字的基礎，仍然需要一些時間再掌握，最重要的是做好房屋建設的決心，原加強協調、讓更多工作平行地進行。

與孫東研究應用科技 加快發展程序

另有記者問到新班子有何具體想法，解決籠屋、劏房等問題，讓市民看到希望。甯漢豪指，政府近年就土地供應有不同策略，包括北部都會區等新發展區，以及棕地使用等，但政府出台後也要落到實處才見效，未來要努力做好工夫。

她提到，社會期望政府精簡發展程序，這方面的工作沒有停止，近幾個月政府推出初步建議減省法定程序，希望如期將法例修訂建議交上立法會；此外，政府會加強政策局之間的協作，日後增設副司長，相信對協作有很大幫助。

何永賢則補充，希望傳媒即時感覺到她和甯漢豪之間的默契，而房屋建設涉及很多跨局合作，這些工作不會停步。此外，她們亦與候任創新科技及工業局局長孫東溝通過，有沒有更多新科技可以採用，加快土地發展。

在記者會末段，有記者再追問一次新政府在房屋上有何具體指標及解決方案。何永賢回應指，要工作開展後才有實質政策，由於她本身來自建築署，對於哪些實際項目有空間加快，需要稍後和房屋署同事開會，再視察地盤後才能交代。