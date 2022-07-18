房屋局長何永賢視察舊公屋設施　葛珮帆倡成立「關愛長者專隊」

本港房屋問題一直為人詬病，公屋輪候時間長，老舊公屋設備欠佳，難以滿足居民日常生活所需。房屋局局長何永賢、民建聯立法會議員葛珮帆、社區主任董健莉昨日（17日）到沙田美林視察公屋環境及設施。



何永賢表示，落區視察有助靈感思考，將研究推出具體措施，完善住屋政策改善民生；葛珮帆則建議立「關愛長者專隊」，在政策、設計、措施上多考慮長者需要，遇上突發事件，亦可與民建聯地區義工隊緊密聯繫。她促請政府全面優化遊樂場設施，讓設施與時俱進，更多元化，兼顧長幼共融。



三人到訪位於沙田區逾40年歷史的美林邨，視察了美林邨的設施，並探訪了一對長者夫婦及一個三人家庭，兩個家庭均對遊樂場及長者設施提出了意見。何永賢表示，美林邨已有近半世紀的歷史，首批入伙的居民年紀也老邁，當區長者常帶孫兒享用屋邨設施，認為設施需具備跨代共融的作用，承諾將跟進有關問題，研究推出具體措施，完善政策改善民生。

葛珮帆提到舊公屋的居民部分為行動不便的長者，惟當長者想在單位加裝扶手協助行動時，卻需經繁複手續，如需職業治療師證明。她建議政府可簡化手續程序，在公屋單位全面興建無障礙設施，加裝扶手、活動斜台、平安鐘等，及加設長者健體設施等，把長者照顧得更好些。

她又建議政府善用科技，加快興建公共房屋及增建過渡性房屋，縮短市民輪候時間；改善居屋抽籤形式，建議政府參考公屋計分制，讓居屋申請人按輪候時間加分，給予以往多次參與抽籤的申請者優先位置等。