蔡若蓮：向全港學校贈繪本介紹國家安全觀　撥6千萬元作閱讀津貼

教育局局長蔡若蓮今日（24日）出席書展活動時表示，未來會進一步支持香港學校推動閱讀，加強從閱讀中學習，每年為中小學提供約5千萬元推廣閱讀津貼，亦為幼稚園提供約1千萬元的津貼，以營造校園閱讀氛圍。



向學校贈書《我的家在中國》

蔡若蓮致辭時表示，「有人話『愛閱讀嘅孩子不會壞』」，她認為孩子不但可以在書本吸收知識、享受翱翔書海的樂趣，更可以豐富內涵、修養品格。

她指，教育局會進一步支持香港學校推動閱讀，用多管齊下方式加強從閱讀中學習，每年會為中小學提供約5千萬元推廣閱讀津貼，亦會為幼兒園提供約1千萬元幼稚園閱讀津貼。她鼓勵學校靈活運用這兩筆經常性的津貼，為同學舉辦多元化的閱讀活動，及豐富學校圖書館的電子圖書和實體書等的閱讀資源，以支援同學運用資訊科技進行課堂內外的閱讀，繼而提升閱讀的興趣、能力和習慣。

另外，教育局會通過發展多元的閱讀資源支持學校推行國民教育，加深同學對國家的認識，及培養國家觀念和國民身份認同。蔡若蓮舉例，會向學校贈書《我的家在中國》，讓學生認識國家歷史文化，同時與保安局攜手向全港中小幼學校贈送《我們的國家，我們的安全》繪本，透過用不同主題和生活例子介紹國家安全，提高同學維護國家安全的意識和責任感。