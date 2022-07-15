DSE放榜在即 蔡若蓮寫「定」字勉勵考生 發起一人一字獻祝福
撰文：周皓宜
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2022年中學文憑試（DSE）下周三（20日）放榜，教育局局長蔡若蓮在facebook發起「一人一字勉考生」行動，呼籲關心考生的人士，在社交平台上以「一人一字」方式為考生送上祝福和鼓勵，齊齊放鬆減壓。
前線教師出身的蔡若蓮，本身是中文科老師，加入上屆問責班子前是小西灣福建中學校長。近日接受多間傳媒專訪，她都與記者分享自己抄寫的周敦頤《愛蓮說》。
蔡若蓮揀選「定」字送給DSE考生，還親自提筆寫字，並引用儒家經典《大學》中的「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得」勉勵學生。她希望同學在規劃前路時，有清晰的目標，堅定前行，相信自己：「條條大路通羅馬，只要不放棄，終必夢想成真。」
她又指，DSE考生在疫情中憑自身努力成功克服種種困難，順利完成考試，已經是一場勝利，自己對考生充滿信心，寄語大家放鬆心情，一同迎接充滿希望的未來。
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