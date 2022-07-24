曾鈺成：民建聯撐政府是基因　不能做反對黨　爆政府曾不滿裁決

民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成今日（24日）於書展活動表示，民建聯即使在新政治形勢底下，亦不可能充當「反對黨」，因其使命就是支持特區政府依法施政。他又透露，任立法會主席期間亦曾因政府不滿其裁決，感受到一些壓力。



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曾：政府曾指作「違法決定」 揚言司法覆核

曾鈺成指，民建聯或所有建制派議員，與反對派有一個根本性質的不同，那就是使命由始至終都是支持政府依法施政，甚至可說是「基因」，所以政府一有文件交到立法會，第一個前設是認為政府是在做好事，監督政府只是幫助其「做得再好啲」；反對派則假定政府一定做壞事，「睇少佢一眼都會做壞事」。

他指，過去有人批評建制派「欠批判性」，說法不太公道，因為政府在推出政策前都會先和民建聯溝通，「如果民建聯都話Ｎo，佢哋就會收返」，但公眾未必看到。他憶述2006年立法會通宵審議《截取通訊及監察條例》草案時，曾經做足準備打算發言，但其後政府一方說：「你唔好講啦，陣間你一個講完，佢哋又4、5個鬧返你轉頭，又辯多兩個鐘。」他最終節衷下「講少幾句」，但翌日有報紙社評批評建制派沒提意見，走出會議廳喝咖啡，只在表決時舉手。

曾鈺成又提到，出任立法會主席期間，民建聯黨友沒有因其裁決感到不滿，但政府有。他憶述，十多年前政府提出擴大將軍澳堆填區，有議員動議廢除有關行政指令，在跨黨派議員同意下獲得通過。政府當時曾向他表示有關動議違反《基本法》，若他讓有關動議「上枱」，而最終該行政指令被否決，政府一方可就裁決提出司法覆核，稱其作出錯誤裁決，這些亦曾帶來壓力。他表示，當時諮詢立法會的法律顧問意見，法律顧問認為是合法。

2003年民建聯在區議會選舉失利後，曾鈺成辭任黨主席，並於記者會上指出民建聯與政府是「有辱無榮」，說法流傳至今。他在活動上解釋，當時的說法是民建聯是支持政府的政黨，故當然是「榮譽與共」，但隨即自嘲「 不過呢段時間，榮就無乜，辱就好多」。他指在政治上，政府得到市民支持，當然會令民建聯的工作更容易，重申民建聯與政府確實是「榮辱與共」。