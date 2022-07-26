梁宏正履新深夜OT落區　麥美娟笑稱有冇人問副局感覺︱政壇諸事町

酷熱天氣警告自本月15日生效至今，超過35度的高溫亦持續了一星期，打破1884年以來紀錄，成為35度或以上高溫日數最多一年。民政及青年事務局副局長梁宏正，昨（25日）首日履新則工作到深夜，與局長麥美娟、政治助理張進樂一同到銅鑼灣的臨時避暑中心視察。麥美娟在午夜12時前發帖，笑稱「有冇朋友問下副局第一日返工嘅感覺？」

麥美娟又上載5人自拍照，感謝民政署同事陪她出夜更，並標註「我真係好鍾意返工」，難道是趁副手首日上任，先來個下馬威？



麥美娟感謝民政署的同事陪她「出夜更」。（麥美娟Facebook）

民政及青年事務局其後在凌晨12時半發文，交代視察情況，指麥美娟周末接連出席戶外活動，感受到暑熱威力，所以特別關注無家者、劏房等居民的情況，趁「翳焗」夜落區視察。陪同視察的還有民政事務總署署長受及東區民政專員，他們與入住市民傾談，並視察中心運作及安排。

麥美娟感謝同事除了通宵值班，也關心入住市民的需要，引述有市民指，中心有簡單被舖及淋浴設施，總算令他們可以安睡一眠。有部分無家可歸、長期入住避寒避暑中心的市民，則向麥提出改善中心設施和開放時間等建議，麥承認措施仍有不足，將會聯同民政總署及各政府部門合力解決。