麥美娟議員變局長：不改作風照窒同僚　體會到有啲工作非想像般易

民政及青年事務局局長麥美娟，從事地區及議會工作近30年，今個月加入新政府晉身局長，過往在議會中嚴厲質問官員的身影不再。她接受Now節目《大鳴大放》訪問時，則指直率作風不變，「我依家都有窒啲局長㗎！依家同同事開會時，我都無乜改我啲作風，都係會窒下人咁，有嗰句講嗰句。」

身在熱廚房有否另一番體會？麥美娟則說「以前覺得有些工作容易，但依家就覺得原來唔係嘅喎，兩者之間搵緊平衡。」



邀年輕人3、4人一組深度訪談

上任後多次透露會接觸不同光譜年青人的麥美娟，表示青年工作是「細水長流」，沒有特效藥，她會主動邀請年輕人進行小規模深度訪談，每次約見3至4人，強調訪談並非「做騷」，但不會公開內容，希望了解年輕人的感受：「佢地講咩都得㗎，唔使一定有好宏觀建議，總之講佢地嘅諗法同睇法。」

她說團隊有很多新人，希望他們不論甚麼年紀都能保持朝氣，與年輕人溝通，了解他們的想法。