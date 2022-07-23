麥美娟與副手梁宏正同亮相　稱區議會改革非限制某些人參與

民政及青年事務局局長麥美娟，與兩天後才正式履新的副局長梁宏正今日（23日）同場出席活動。麥美娟指，民青局未來首要工作是接觸不同背景青年，聆聽他們的心聲和意見，相信候任副局長梁宏正有豐富青年工作經驗，能多角度思考如何為社會貢獻。

麥美娟又提到地方行政改革，指區議會須圍繞「非政權性區域組織」定位，當局未有具體方案，但強調任何方案都不是限制或只容許某些人參與。



梁宏正相信民青局可發揮團隊精神

麥美娟表示，將用以往地區工作的態度和誠意，接觸不同背景的年輕人，聆聽他們的心聲，把意見反映到政策制定當中，推出讓年輕人受惠的政策，強化主人翁意識及對香港及國家的歸屬感。她指自己和同事性格爽直，都是「有嗰句、講嗰句」，願意聆聽聲音意見，希望能帶來新氣象。

梁宏正則認為，民青局內氣氛良好，相信未來定能發揮團隊精神，幫助政府處理地區及青年事務，落實特首政綱，為市民服務。

麥：區議會不論如何改革 都不是針對某些人

被問到有關未來區議會的產生，麥美娟表示，地方行政檢討是民青局的重要任務，區議會以什麼形式出現、成員產生方法都離不開《基本法》，須圍繞「非政權性區域組織」定位，當局未有具體方案，但任何方案都並非限制或只容許某些人參與，希望區域組織能熟悉地區事務且具廣泛代表性。