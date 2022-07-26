通關︱議員促港生納入特殊群組　如須爭名額等同剝削學習機會

內地放寬入境隔離措施至「7+3」後，深圳灣口岸配額亦增至每日2,000個，當中擬經香港入境深圳、但滯港超過5天或以上的留學生，以及要參加重要考試的人士或學生可經「人文關懷通關名額」返内地。

不過，民建聯指，需要到内地註冊升學的香港學生，以及回港放暑假、在內地升學的港生卻未能受惠，有機會影響他們的升學計劃。民建聯和立法會議員楊永杰分別表示，收到數百宗的相關求助，希望港府放寬相關措施。



郭玲麗：政府須「迫不容緩」地處理

民建聯今日（26日）召開記者會，該黨議員郭玲麗建議政府，除了讓需要返内地辦理入學註冊的香港學生，利用「人文關懷通關名額」外，同時容許家長和監護人陪同在内地讀書的幼稚園至初中學生一同返回内地。她指，現時並沒有確切求助數字，貿然向特區政府提出安排建議會較為「論盡」，但強調政府應「迫不容緩」地處理相關問題。

郭玲麗指，若果學生未能按時返回内地進行入學註冊，擔心他們的學位會被取消。梁熙補充，希望「人文關懷通關名額」能開通多一至兩類，讓港人學生受惠，不用參與「2,000人嘅大抽獎」。

楊永杰：抽籤分配通關名額變相剝奪學習機會

陳仲尼預計8月將是學生返回内地的高峰期，屆時深圳和珠海的隔離酒店將不敷應用，建議特區和内地慎重考慮「香港驛站」方案，即返回内地人士在香港隔離設施進行7天「閉環式管理」，再閉環送到内地進行餘下3天隔離，以紓緩内地隔離酒店的需求。

九龍中議員楊永杰也反映，除了「健康驛站」無法預約，往內地的機票亦幾乎被搶購一空，僅剩餘少量轉機的「天價」機票，一般學生難以承擔費用。他指今年有逾萬名港生到內地升學，認為由學生自行預約「健康驛站」，並以抽籤形式分配名額的安排並不現實，變相剝奪學生學習的機會，建議兩地政府協商擴大恩恤通關安排。