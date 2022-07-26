通關內地︱林哲玄稱言之尚早　施麗珊盼北京開綠燈：始終自己人

有報道指，政府有意在11月與海外「通關」，醫療衞生界議員林哲玄表示，與海外通關「話事權」在香港，因此較易成事；至於與内地免檢疫通關，他則稱「言之尚早」，但認為可以討論讓有需要往内地的人士在香港隔離設施進行過關前「閉環管理」，以縮短在内地隔離時間。

社區組織協會副主任施麗珊今早（26日）聯同基層市民到立法會申訴，被問到報道是否意味政府「半放棄」與内地通關，她反問「唔係呀嘛，咁恐怖？」繼而表示幾十萬市民有回內地的需要，牽涉家庭倫理，強調「冇可能」放棄。



施麗珊與一群基層市民，到立法會申訴部，向立法會議員葉劉淑儀、黎棟國、陳仲尼、鄧家彪及林哲玄反映疫下基層市民返内地的困難。施麗珊會後受訪，被問到兩地防疫政策有異，會否影響與内地「通關」安排，她反問「如果國際通關得，點解唔可以通關香港同内地？」她希望内地在防疫政策上，准許與香港盡快通關，「始終都係自己人」，指許多人有家庭團聚需要、對於未能通關有「切膚之痛」。

林：通關內地言之尚早 香港驛站「事在人為」

林哲玄認為，處理與海外通關客觀上較為容易，因為現時海外對香港沒有太多檢疫要求，反而是香港對入境人士諸多要求，所以「話事權」在香港。他指，最重要是確保入境人士如果受感染，能夠在隔離期間被揪出，他自己對縮短外地入境的隔離期感到樂觀；至於與内地通關，他承認難度大，但認同現時名額不足，指主因在內地隔離酒店不足。

對於與内地免檢疫通關，他稱「言之尚早」，暫時看不到何時出現，但可以討論讓有需要往内地人士在香港隔離設施進行「閉環管理」，以縮短在内地的隔離時間，這方面他相信「事在人為」。