授勳2022｜嘉許500抗疫人士　孔繁毅劉宇隆獲勳　張竹君繼續無份

2022年授勳名單今日（7月27日）公布，是前特首林鄭月娥最後一份授動名單。新冠疫情持續，政府連續第三年特別嘉許應對疫情的社會人士和公職人員，今年合共493人因此獲頒「行政長官社區服務獎狀」或「行政長官公共服務獎狀」。

政府抗疫專家顧問孔繁毅、劉澤星及劉宇隆，皆獲政府頒授銅紫荊星章。



政府讚孔繁毅就疫苗安全發表「持平中肯」意見

多名醫生、抗疫專家獲勳，其中因疫情而頻頻曝光的港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅，獲頒銅紫荊星章。嘉許語指，孔繁毅是新冠疫苗臨床事件評估專家委員會的共同召集人，就疫苗的安全性發表「科學和持平中肯的意見，鞏固公眾對新冠疫苗的信心」。

孔繁毅日前獲新特首李家超委任為抗疫專家顧問，另外兩名新加入的專家劉澤星、劉宇隆亦同獲頒銅紫荊星章。劉澤星是疫苗顧問專家委員會召集人，政府讚揚他積極向公眾傳達冠狀病毒病疫苗的信息，提高全港疫苗接種率。

許樹昌、高拔陞獲委為太平紳士

至於另一專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則獲委任為太平紳士，由2022年7月27日起生效，他於2017年獲銅紫荊星章。醫管局行政總裁高拔陞亦成為太平紳士。

張竹君2012年獲委太平紳士

為表揚各界應對新冠疫情的貢獻，政府今年繼續向醫護、紀律部隊、社區人士等，頒發「行政長官社區服務獎狀」或「行政長官公共服務獎狀」，其中因第五波疫情而借調至保安局的、現於特首辦工作的謝振中，繼2020年之後再獲公共服務獎狀。

漫長抗疫戰中，醫護人員貢獻功不可沒，政府連續第三年向醫護人員特頒獎狀，不過最深入民心的衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今年繼續榜上無名。翻查資料，張竹君於2012年獲委任為官守太平紳士。