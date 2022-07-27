授勳2022｜林鄭最後授勳　回歸後最多　李家超張宇人7人獲大紫荊

政府今日（7月27日）公布2022年授勳及委任太平紳士名單，共889人獲勳，是香港特區成立以來獲勳人數最多的一次，但超過一半是嘉許抗疫人士。現任特首李家超、自由黨黨魁張宇人、終審法院常任法官李義、科技大學校董會主席廖長城、藝術發展局主席王英偉、全國政協常委林建岳及吳良好，共7人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章。

是次授勳名單比原定延遲近一個月，期間政府換屆，但仍然是以前特首林鄭月娥的名義頒發。李家超是首名在任特首獲頒大紫荊，頒授典禮一向由現任特首向獲勳者頒授勳銜，現時未知屆時誰人向李家超頒授勳章。

李家超接受查詢時表示，對獲頒授大紫荊勳章深感榮幸，「我感謝前任行政長官，並感謝社會各界人士對我40多年公共服務的支持。」



▼七人獲頒大紫荊勳章▼



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政府指李家超任保安局長「成績斐然」

今年共有889人獲授勳，包括大紫荊勳章7人、金紫荊星章25人、銀紫荊星章28人、銀英勇勳章1人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章13人、銅紫荊星章45人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章48人、榮譽勳章115人、行政長官社區服務獎狀231人、行政長官公共服務獎狀376人。

政府在嘉許語指，李家超盡心竭誠為政府及香港市民服務44年，表現卓越，「尤其在出任保安局局長及政務司司長期間，成績斐然。憑藉他對香港的承擔，以及在公共行政方面的超卓才能及豐富經驗，李先生協助時任行政長官施政，克服社會所面對的各種挑戰，並在協調相關政策制訂和實施方面擔任重要角色，為香港作出重大貢獻。」

至於張宇人，嘉許語讚揚他多年來竭誠參與公共服務，備受飲食業界尊崇，成就超卓，以及在新冠疫情間積極協助政府聯繫業界，共同應對挑戰，對政府順利推展行業社交距離、改善食肆室內通風及紓困等措施，貢獻殊偉。

上屆班子12人獲金紫荊 包括聶德權、陳肇始

金紫荊星章方面，現任政務司司長陳國基、行政會議成員湯家驊及陳清霞獲勳。上屆政府主要官員有12人獲頒金紫荊星章，包括陳國基（上屆特首辦主任）、財政司副司長黃偉綸（上屆發展局局長）、文體旅局長楊潤雄（上屆任教育局局長）、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、保安局局長鄧炳強、前運輸及房屋局局長陳帆、前食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局前局長聶德權、前創新及科技局局長薛永恒、前廉政專員白韞六、前審計署署長朱乃璋。

民建聯主席李慧琼、理工大學校董會主席林大輝、前立法會議員張華峰、港鐵主席歐陽伯權、資深藝人汪明荃，亦於今年獲頒金紫荊星章；現屆新加入政府班子的官員方面，律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局長麥美娟，獲頒銀紫荊星章。

獲頒授大紫荊的林建岳表示，十分感謝特區政府頒授大紫荊勳章，形容是對他過去工作的極大肯定和鼓勵，又指能夠為香港為國家服務是人生的最大榮幸，感謝各方朋友的大力支持。

林建岳說，今天的香港正處於從由亂到治走向由治及興的新階段，面對巨大的機遇也面臨各種挑戰。他希望繼續與各界同心協力，支持特區政府抓住機遇，加快融入國家發展大局，為香港開拓更大的發展空間，為市民切實破解各個民生難題，共同建設好家園。

湯家驊獲金紫荊：從政從不為博取掌聲

李慧琼對獲勳表示高興，這對個人、團隊來說是肯定，未來會繼續做好落實愛國者治港工作。湯家驊則指，獲頒金紫荊星章沒什麼特別感想，因其從政多年從來不是為了博取掌聲，當然有人認同其工作一定是好事，但這較為次要，最重要的是服務社會。他憶述當初從政時曾被母親問及，為何在法律界安安定定要去從事高風險的政治工作，他當時回應：「媽，你看看我們家中，所有的東西都是這個社會賦予我們。小時候我們家中窮得那麼淒涼，現在事業有成，也應該回饋社會吧？」

張家朗、李慧詩獲銀紫荊星章

港隊於去年奧運會取得好成績，今年亦有相當多體育界人士獲授勳，男子花劍金牌得主張家朗、女子100米及200米自由泳銀牌得主何詩蓓、女子場地單車爭先賽銅牌得主李慧詩、香港單車隊總教練沈金康，都獲頒銀紫荊星章。

去年7月1日晚上，銅鑼灣SOGO崇光門外發生刺警案，50歲男子梁健輝持刀刺傷一名28歲機動部隊男警員蘇敬祖。（資料圖片）

七一刺警案受傷警員 獲頒銀英勇勳章

此外，去年7月1日銅鑼灣發生刺警案，事件中受傷的警員蘇敬祖，獲頒授銀英勇勳章。政府新聞稿指，蘇敬祖執行職務期間，突然被一名兇徒用刀從後蓄意襲擊，儘管他身受重傷，大量出血，但仍用盡力氣提醒附近的同僚有即時危險，使其他人員有所警覺及馬上增援，「即使情況危急，危及生命，蘇先生仍表現出非凡的勇氣和決心，無畏無懼地盡力履行警務人員的職責。事件中，蘇先生身體遭受嚴重刀傷。」

是次授勳是以前特首林鄭月娥的名義頒發。圖為林鄭2016年獲頒大紫荊勳章的情況。（資料圖片/政府新聞處）

近500抗疫人士獲嘉許

政府今年6月28日表示，由於政府正全力籌備慶祝特區成立25周年的相關工作，今年授勳名單及太平紳士委任延後公布，事隔一個月終公布。政府表示，今次獲授勳人士，都是獲得前特首林鄭月娥頒授勳銜及作出嘉獎。

政府發言人指，今年獲前林鄭月娥頒授勳銜和嘉奬人士的總數，是自香港特區成立以來最多的一年，但約七成（607人）是屬於行政長官社區服務獎狀或行政長官公共服務獎狀，其中493人是因參與應對新冠病毒疫情而獲得表揚的社會人士和公職人員。

發言人指，若只計大紫荊勳章和金、銀、銅紫荊星章，獲表揚的共105人，與過往兩屆政府最後一年任期相若，「主要原因是一般來說，行政長官都會在政府任期最後一年授勳予政治委任官員和行政會議成員。」

林鄭最後授勳 派大紫荊少於梁振英

對比歷屆政府任期最後一次授勳，梁振英於2017年離任前夕，向多達12人頒授大紫荊勳章，明顯多於林鄭；金紫荊星章方面，二者同樣有25人獲授勳。曾蔭權於2012年落任前夕，則有6人獲頒大紫荊勳章。

值得一提的是，由於今年授勳由原定的6月30日延遲近1個月至今，政府已經換屆，變相李家超成為首位以在任特首身份獲頒大紫荊勳章的人，未知屆時會由誰人向他頒發勳章。《香港01》正向行政署及特首辦查詢有關安排。