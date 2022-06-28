回歸25周年︱政府延後今年授勳及太平紳士名單　全力籌備回歸慶典

政府今日（28日）宣布，因正全力籌備慶祝香港回歸25周年相關工作，原定每年7月1日在憲報刊登的授勳和新委任的太平紳士名單，今年將延後公布。政府未有提及延後至何時，僅稱會適時公布。



▼▼▼2021年大紫荊勳章名單▼▼▼



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政府發言人表示，過去亦有因應特殊情況、例如疫情，決定改在其他日子公布授勳及太平紳士委任名單，今年因政府正全力籌備慶祝香港特別行政區成立25周年的相關工作，授勳名單及太平紳士委任將會延後公布。

每年的授勳名單和新委任的太平紳士名單，通常會在特區成立日、即7月1日於政府憲報刊登。政府補充，頒授勳章及獎狀是要表揚受勳人士對特區所作的重要貢獻或其在公共及社區服務方面所付出的努力。太平紳士則根據《太平紳士條例》（第510章）獲委任，主要職能包括巡視羈押院所或扣留中心。

▼▼▼2021年獲頒金紫荊星章部分名單▼▼▼

