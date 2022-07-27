授勳2022｜在任特首獲勳　李家超自己頒俾自己？學者提一方法解決

政府今日（27日）公布2022年授勳及委任太平紳士名單，其中現任特首李家超獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，是首位在任特首獲授勳。今屆授勳名單原定在6月底公布，但政府稱由於要準備回歸25周年系列活動而延遲，期間政府已換屆。

這可能會出現一個尷尬現象：以往的勳銜頒授典禮都是由在任特首負責頒予相關人士，稍後舉行典禮時，到底由誰向李家超頒發勳章？

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次純粹是例外事件，較好的做法是李家超略過頒授過程。



▼歷屆特首獲頒大紫荊勳章▼



大紫荊勳章名單：

1.現任特首李家超

2.自由黨黨魁張宇人

3.終審法院常任法官李義

4.科技大學校董會主席廖長城

5.藝術發展局主席王英偉

6.全國政協常委林建岳

7.全國政協常委吳良好



過去政府換屆年授勳典禮 皆由在任特首負責

回歸至今，歷任特首均獲頒大紫荊勳章，但都不是在任期間獲頒。其中董建華是在2006年，即離任後一年獲頒大紫荊勳章；曾蔭權在2002年任政務司司長期間獲頒；梁振英是在2011年任行政會議召集人期間獲頒；林鄭月娥則是在2016年任政務司司長期間獲頒。

政府在新聞公告中，列明今年獲授勳的人士，都是獲得前特首行政長官林鄭月娥頒授勳銜及作出嘉獎。不過，翻查過去政府換屆後的勳銜頒授典禮，2017年的授勳，縱使是在政府換屆前、即梁振英政府的名義頒授，但同年10月的勳銜頒授典禮，都是由林鄭月娥負責頒授勳銜及獎狀。同理，2012年曾蔭權落任前公布授勳名單，主持同年12月勳銜頒授典禮的，也是梁振英。

▼七人獲頒大紫荊勳章▼



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李家超：深感榮幸獲勳

換言之，今屆出現一個前所未見的情況：在任特首在政府換屆前獲授勳。而按照上文的邏輯，李家超有可能要「自己頒俾自己」。

至少兩名授勳及非官守太平紳士遴選委員會成員，皆向《香港01》記者表示不知道相關安排。《香港01》現正向行政署及行政長官辦公室查詢有關安排，特首辦回覆時，只表示對獲勳深感榮幸，「感謝前任行政長官，並感謝社會各界人士對我40多年公共服務的支持」。

劉兆佳認為情況罕見，純屬例外事件，較好的做法是李家超省略頒授過程，直接向其他獲勳者頒授勳章。他指在政治層面而言，無理由找一名比李家超低級的官員頒授，若由全國政協副主席頒發亦有點奇怪，而由中聯辦負責亦不恰當，因她是代表中央，授勳屬地方事務。