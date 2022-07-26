陳國基、孫玉菡訪明愛荃灣社區中心　了解基層家庭對扶貧工作意見

政務司司長陳國基以及勞工及福利局局長孫玉菡，今日（26日）到訪明愛荃灣社區中心，與住在「劏房」的基層家庭家長和學生會面，了解他們對政府精準扶貧工作的看法。



明愛荃灣社區中心 設烹飪室供基層使用

陳國基和孫玉菡首先聽取香港明愛助理總裁麥冠達神父、社會工作服務部長黎永開等人，介紹明愛荃灣社區中心的運作。該中心由政府資助，服務包括推動「劏房」住戶等基層社群的發展及改善其住屋環境、提供課餘託管服務等，並提供圖書館、自修室、烹飪室、活動室、社區會堂等設施，供居住環境欠佳的基層家庭家長和學生使用。

兩人接着與來自數個住在「劏房」的基層家庭家長和學生傾談，了解其生活狀況，以及他們對本屆政府如何扶助基層家庭學生發展所長的意見。

陳國基亦介紹，由他領導的跨局、跨部門行動小組，正在制訂計劃協助來自弱勢社群的初中學生在成長過程中積極向上流動，出席者對於計劃反應正面。

政務司司長陳國基（中）及勞工及福利局局長孫玉菡（左），在明愛荃灣社區中心與基層家庭及學生會面。（政務司司長辦公室）

協助基層初中生計劃 冀8月公布細節

陳國基表示：「今日的探訪活動讓我們加深了解現時社福界在前線支援基層社群、促進他們身心發展的工作，以及基層家庭的家長和學生對本屆政府如何精準扶貧的想法。政府會繼續因應不同的弱勢社群的情況和需要，制訂並完善扶貧政策及措施，尤其是培育基層家庭的下一代奮發圖強、積極向上和自力更生。」

他續說：「針對來自弱勢社群、尤其是居於『劏房』的初中學生方面，由我領導的行動小組正全力制訂計劃，涵蓋『師友配對』、『個人發展規劃』和『財政支援』三大元素，以助學員擴闊視野，加強自信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標。第一期將設2,000個名額，為期一年。我們會繼續推進官、商、民合作，與商界、學校和地區團體等不同持份者溝通以集思廣益，爭取在8月內公布計劃細節，隨後啟動友師和學員招募工作。」