陳國基：一國兩制成功「舉世公認」　將貫徹落實習講話

政務司司長陳國基今（9日）出席慶回歸美術展，表示近年經歷風雨，但憑着中央堅實的後盾，香港實現了「由亂到治」的重大轉折，正處在「由治及興」的關鍵時期。他稱「一國兩制」過去25年的實踐「取得舉世公認的成功」，又指習近平提出「四個必須」和「四點希望」，港府將盡力貫徹落實，推動「一國兩制」實踐繼續行穩致遠。



美術展有逾100件作品，由內地和港澳藝術家製作，展示大灣區的歷史人文風貌，題材包括《港區國安法》頒布落實、中央援港抗擊疫情、內地奧運運動員訪港等，之後還會到澳門和深圳等地巡迴展覽。

陳國基指，政府銳意拓展香港與內地及不同地區藝術文化交流，將用好「十四五」規劃賦予香港作為中外文化藝術交流中心的新定位，聚焦制訂並完善文化藝術和創意產業的政策，加強香港中外文化薈萃的創意氣氛，鞏固香港在國際藝術品市場的領導地位，促進文創產業發展，「說好灣區故事，講好中國故事」。

習近平稱「一國兩制」獲國際普遍贊同

習近平提出的「四個必須」，包括須全面貫徹「一國兩制」方針；堅持中央全面管治權與特區高度自治權相統一；落實「愛國者治港」；以及保持香港獨特地位和優勢。「四點希望」則是提高治理水平；增強發展動能；排解民生憂難；以及維護和諧穩定。習近平也在講話中表示，一國兩制「得到港澳居民一致擁護、也得到國際社會普遍贊同」。