設小組助劏房學生脫貧　初期名額2千　陳國基：由我統籌更完美

特首李家超今日（6日）首次出席立法會答問大會，將成立4個工作小組，由司長級官員帶領，處理跨代貧窮、土地房屋等問題。政務司司長陳國基負責帶領「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」，他指小組為中一至中三學生而設，為期1年，首階段有2,000個名額，包括師友配合、個人發展計劃、財政支援三大元素。

被問到為何需要由司長親自統籌計劃，陳國基指，計劃需要大機構，不同政府部門配合，由他統籌能令事情更完美和順暢，加上行政長官重視青年工作，由他帶領能最達至最高成效。



不會直接資助學生

陳國基說，針對跨代貧窮小組的工作包括統籌計劃、向商界募捐以及徵集師友，政府會向每名參與計劃學生的配對義務師友，師友將分享人生經驗，安排學生參觀，並進行工作影子計劃，希望助學生擴闊視野，加強自信，並建立正確理財觀念，擺脫跨代貧窮。他稱，首階段有2,000個名額，其後會檢視成效再作改進。

他指，計劃主要希望協助居住在劏房的初中學生，由於他們的家人較忙或礙於資源問題，未有時間教導小朋友，需要政府協助他們訂定人生規劃及目標，建立正確人生觀。

陳國基提到，計劃不會直接資助學生，但會透過老師向學生提供財政支援，由老師決定如何使用資助，例如報讀合適的課程等，目前資助額未定。

▼李家超首次出席立法會答問會▼



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設前廳交流會 陳國基：解問議員提問

交被問到司長或副司長如何分工，政務司副司長卓永興指，其職責主要是協助司長審議所有向司長提交的提案；日常協助司長督導及協調轄下九個政策局的工作；按行政長官及司長指示進行跨部門工作，以及分擔司長繁重的出席公眾活動和主持會議工作。

卓永興負責帶領「地區事項統籌工作組」，針對地區關注議題，設定處理事項，包括衛生黑點、環境、市容等，針對性解決問題，期望在1至2個月內付諸行動，並將經驗設定行動方案，恆常化地在各區執行。

至於前廳交流會安排，陳國基說，主要是希望與議員多交流，有時候議員因時間關係無法在會議上提問，官員可在交流會解問議員提問。