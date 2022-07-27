逾3,700公僕辭職回歸後之最　人數按年翻倍　包括32名政務官

公務員流失情況嚴重，根據公務員事務局資料，2021/22年度共有3,743名公務員辭職，較上一年度大增逾倍，創回歸以來新高。另外，2021/22年度投考政務主任(AO)及二級行政主任(EO)人數也大跌，當中投考AO人數由對上一個年度的14,000人，最新跌至約9,700人。



辭職政務官10人屬首長級

公務員事務局回覆《香港01》查詢指，2021/22年度共有3,743名公務員辭職，包括有10名首長級政務官及22名非首長級政務官。過去4個年度，公務員辭職人數持續上升，根據政府資料，2017/18年度共有1,333名公務員辭職，政務官佔9人；其後辭職人數逐年增加，2018/19年度及19/20年度分別有1,443名及1,571名公務員辭職，至2020/21年度辭職公務員達到1,863名，包括21名政務官。

投考AO及EO人數近年也持續下跌，以往被視為「天之驕子」的AO，投考人數由2017/18年度的約17,000人跌至2021/22年度的約9,700人；比起2019/20年度，正值反修例風波期間的12,000人還要少，亦是首次跌至不足1萬人投考。

投考EO人數亦呈相同趨勢，2017/18年度投考人數約25,000人，2019/20年度跌至約19,000人，2020/21年度稍為回升至約21,000人，不過至上年度僅約15,000人投考。