公務員一連三周辦習講話學習會　李家超：須認真研讀及領會要義

公務員事務局連續三個星期，舉辦國家主席習近平「七一」講話「精神座談會」，由行政長官李家超主講，財政司司長陳茂波則受邀分享個人看法。第三場座談會今日共有500名公務員出席，主要是首長級公務員。李家超指，習近平提出的「四個必須」和「四點希望」具有重要的里程碑意義，將成為特區政府未來5年施政的藍圖和領航燈。



四必須、四希望屬未來5年施政藍圖

李家超指，習近平在講話中指出「一國兩制」經過實踐反覆檢驗，是一個好制度，沒有理由改變，必須長期堅持。同時深刻闡述「一國兩制」的重要邏輯和理論，強調「一國」原則越堅固，「兩制」優勢越彰顯。

他希望特區政府領導官員及公務員，認真研讀及領會習主席重要講話內容，把握核心要義，聯繫自身工作。另外，公務員須以此作為施政的大方向和大藍圖，提升治理水平，增加發展動能，紓解民困，凝聚社會力量，共同建立和諧、包容、多元社會，並且自覺尊重和維護國家的根本制度。