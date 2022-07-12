公務員加薪輸通脹　梁籌庭轟剋扣軍糧　馮傳宗感無奈期望檢討機制

特首會同行政會議通過各級公務員劃一加薪2.5%，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，中低級公務員對加幅肯定不滿意，他稱過去三年通脹增幅達到5%，當中兩年凍薪，2.5%加幅結果等同減薪，批評政府不能「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，2.5%的加幅形同「剋扣軍糧」。



香港公務員總工會主席馮傳宗亦表示，加幅嚴重偏低，令人失望，同事大感不滿。他指這一段時間有人持續攻擊公務員體系，早前已向政府反映幾點意見，今次政府新聞稿之中亦有回應，期望政府多向外界解說，令社會對公務員有公正的看法。



梁籌庭轟政府以六大因素抽象概念作「擋箭牌」

政府表示，除了薪趨調查淨指標，決定也充分考慮職方的回應，以及既定機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動及公務員士氣。公務員事務局局長楊何蓓茵早前更解釋，薪酬趨勢調查實行29年來，有10年都與薪趨淨指標有差異，梁籌庭認為這不可成為慣例，指每次不跟隨薪酬趨勢調查，政府往往拿六大因素的抽象概念做「擋箭牌」，要求政府檢討機制應否存在。

馮傳宗冀政府改善與公會溝通 並加強對外解說

馮傳宗表示，單就加幅來看當然令人望，認為政府顯著破壞機制，同事大感不滿。不過他說，加幅既成事實，這次事件雖然無奈但亦有積極的一面。

馮傳宗透露，香港公務員總工會周一（11日）曾去信特首、行政會議及公務員事務局局長，提出多項建議，包括重申要求的加薪幅度，提出改善政府與各公務員工會的溝通，以及對外講解公務員工作，以釋除外界的誤解和不滿。

馮傳宗。（資料圖片）

他說，政府新聞稿內提出，薪酬趨勢調查委員會下年度調查前，會按機制檢討調查方法，並在過程中徵詢職方意見。另外，政府又表示重視與公務員團隊的合作，亦會向社會各界如實反映公務員在不同範疇的貢獻，以期大眾公平公正地審視公務員團隊的表現。馮傳宗表示，這些內容正正是回應他們的意見，期望檢討調查方法時再考慮外圍因素的比重，而政府過往多與四大工會溝通，未來亦希望多與較小工會接觸。

至於近年社會有一股不滿公務員的風氣，馮傳宗表示市民或因不滿政府施政而對公務員有負面評價。他說公務員與政府是「命運共同體」，今屆政府強調要勵精圖治，公務員亦樂觀其成，因為政府達致良政善治，社會對公務員的爭議亦可減少，期望政府視公務員團體為施政伙伴，雙方有商有量加強溝通。

馮傳宗說，社會一些反公務員的看法，其實對公務員和社會毫無好處，相信公務員總體都是奉公守法，自覺是管治的一員，希望市民尊重。而政府改善施政的同時，亦要協助對外做好解說，讓市民了解公務員的工作，覺得值得託付，從而給予正面評價。馮傳宗表示，往後能否達至目標，要看政府如何執行，而今次事件令他有積極的期望。