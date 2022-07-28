通關︱陳茂波提11月盛事：檢疫能鬆就鬆　消費券10萬人遭DQ慳6億

第二階段消費券下月7日發放，由於約24萬人曾作「永久離港」聲明提早領取強積金，早前收到通知不符領取消費券資格。財政司司長陳茂波接受報章專訪時，指今年消費券計劃有13.5萬人提出資格覆檢申請，估計最終約有10萬人會失去領取資格，料可節省6億元公帑。

香港11月初將舉辦國際金融投資峰會及7人欖球賽，陳茂波表明，政府有共識盡可能玉成其事，透露正努力研究放寬入境防疫措施，在風險可控下，能夠鬆綁的事就鬆綁，以減低不便。



陳茂波接受《經濟日報》專訪時，透露業界對金融峰會反應很積極。有指屆時是政府與通關契機，陳茂波表示，對防疫抗疫絕不掉以輕心，但會兼顧社會需要，基於科學證據確保措施精準。至於有傳7人欖球賽將採用北京冬奧式的閉環管理，陳回應稱欖球賽「可以做到」，既然北京冬奧可以成功，相信欖球賽都會有合適措施。

消費券：盡可能寬鬆處理覆檢

陳茂波指，過去社會上有聲音指已經移民者，應失去領取消費券資格，他認為有理據，於是第二階段消費券引入新準則。他提到，目前港人如已移民海外，毋須向政府申報，也不用取消身份證，政府難以找出移民者，但從積金局資料可知有多少人曾申報「永久離港」，他們申報時須作聲明及提交證據，表面上已不符領取消費券資格準則。

陳茂波強調，政府會盡可能便利市民，寬鬆處理覆檢申請，但預計最終至少10萬人不合資格領取第二階段消費券，可為庫房節省逾6億元，政府會不斷總結經驗。他提到自從去年推出消費券計劃，截至上月底各儲值支付平台共增加約710萬個消費者帳戶，以及約13萬個商戶用家，強調派發消費券有助社會氣氛轉好，如果改派現金市民未必捨得消費。

陳茂波又重提郊野公園邊陲建屋計劃，舉例指大欖隧道西南面用地若建公營房屋，可提供3.5萬伙單位，能將公屋輪候時間由6.1年縮短至5年內。