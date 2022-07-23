消費券｜轉會限期前收DQ通知　市民抱病趕往中心查詢：噚日先出院

第二階段消費券將於8月7日發放，今日（23日）則是轉會申請截止限期，在旺角始創中心的消費券計劃臨時服務中心，今日續逼滿親身到臨查詢市民，包括不少聲稱近日始收到DQ短訊的市民。



其中，一名親身到場遞交文件上訴的市民表示家人前日（21日）才收到政府短訊通知被「DQ」，令她急趕到場作最後衝刺，而更有市民抱病而來，指昨天（22日）才剛出院，今天便要到場「趕死線」，大嘆「DQ」機制不公平。



今天（23日）是消費券被「DQ」的上訴死線，很多市民覺得太遲收到政府通知申請被拒，讓他們心急上訴。（鄭嘉惠攝）

日前剛接受手術 今趕死線查詢：今日最後一日趕住嚟搞

親身到場「趕死線」的陳先生日前收到政府訊息得知消費券申請不被接納，故挺住病軀趕到現場申請上訴：「做咗個大手術，日前又做咗個微創，噚日先至出院，今日係最後一日，趕住嚟搞。」

曾北上上海工作 4年前回港並重供MPF：DQ對港人不公平

他10年前離港到上海工作，4年前因病返港求醫，重新供強積金，表示香港醫療制度比內地醫療較平和好，所以回流香港，不會再移民：「攞果陣點會估到會有病，點會估到以後嘅日子點樣行。」他指身邊認識很多人也被「DQ」，認為機制對於一些有實際需要的香港人不公平。

陳先生昨天出院，今天便要「趕死線」。（鄭嘉惠攝）

從來無拿取強積金仍拒申請：前日先通知 熱線又打唔通

王小姐在美國與香港間都有居留，從來無拿過強積金移民 ，於19年回流換身份證後便一直居香港不曾離開。他指，消費券條件全部符合要求，亦冇拿過強積金，不明白為什麼不被接納。「佢個電話（1850000)又難打，又要搭車黎，山長水又遠！」她指家人在死線前兩天（21日）才收到政府訊息得知被拒：「前日先收到訊息，搞到今日要趕住嚟，電話又打唔到！」她覺得消費券已經要市民分開收取，符合資格又不獲批，機制不公平。

市民幫助家人申請上訴，前日（21日）才收到被DQ訊息，今天（23日）便已是最後上訴日。（鄭嘉惠攝）

到場市民：太遲發短訊 心好急

亦有不願透露姓名的申請者表示，上年拿過強積金想移民，但身體有恙一直沒有離開過香港。她指政府在14號發短訊拒絕申請感到無奈：「太遲喇，14號先講，唔得一早攞黎丫嘛，突然間好亂，我個心好急。」

因為政府應該只係自己的出入境紀錄等資料，「我地喺度生活，都要喺度消費，都要食人間煙火。」認為不應一刀切，把曾拿過強積金的都全部DQ。

移民一年回流 被DQ市民：有永久性居民身份證應有權攞

梁先生表示上周三（13日）才收到短訊，覺得太遲。8年前移民後只離開一年便回流，留港已超過六年：「第一期消費券就應該早講，唔係隨時想點就點（想cut就cut)。」他覺得有香港永久性居民身份證都應該有權攞消費券：「市民有冇其他國籍係私人嘅問題，今日香港政府俾得身份證人哋，你應該承認佢都係香港嘅居民。」他表示身邊已經有五六個朋友因此被DQ。

「喺香港出世仲要係圍村人。」他曾拿過強積金打算移民。「第一期消費券都攞到，第二期攞唔到，即係想點先。」他表示不知道今日是上訴的最後一日，只是撞正放假才上來。他指「其實攞出世紙最好，證明係香港出世就攞。」

7年前回流市民籲政府自行查證市民有否移民

吳先生於11年前移民，7年前回流後一直留港，重新投入工作，供新一份強積金，上個星期發短訊通知消費券申請被拒。他指政府可以「做多少少野」：「應該查證到我已有新工，一直留港居住，程序上其實可以簡化。」