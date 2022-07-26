消費券｜共27萬人申請轉會　11.8萬被DQ市民上訴　熱線接18萬查詢

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】早前政府公布共24萬人，因曾以移民為由提早領取強積金，被DQ（取消資格）消費券領取資格。不少市民趕於上周六（23日）「趕尾班車」，到臨時服務中心求助。



政府發言人今（26日）回應《香港01》指，截至7月23日，秘書處共收到約11.8萬個覆檢申請，又指市民若覆檢後再被DQ，可向上訴委員會提出上訴。此外，秘書處亦共收到約27萬個轉會申請；熱線於1個月內，共接聽了約18萬個不同查詢。



▼7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼



臨時服務中心延長開放至8月13日

政府早前宣布，8間臨時服務中心延長開放至8月13日，在收到短訊後的14日內可申請覆檢，即有關市民無須於今日湧到中心排隊，亦可選擇郵寄、電郵、傳真等方式遞交申請，六周內將獲發書面結果通知。

7月23日是消費券被「DQ」的上訴死線，很多市民覺得太遲收到政府通知申請被拒，讓他們心急上訴。（鄭嘉惠攝）

24萬人被DQ 逾半人無提出覆檢

政府發言人回應《香港01》表示，政府曾於兩周前陸續向以「永久性地離開香港」為由，提早提取強積金或公積金的24萬人發出短訊。截至7月23日，消費券計劃秘書處共收到約11.8萬個覆檢申請，即仍有逾半、約12.2萬人無申請覆檢。

▼消費券臨時服務中心▼



覆檢結果不變 可提出二度上訴

發言人指，若申請覆檢的市民，最終仍獲被DQ的結果，可在收到覆檢結果後的14日內，向「消費券計劃上訴委員會」以書面提出上訴申請。

問到有市民稱，7月21日才獲發不合資格的手機短訊。發言人表示，其他登記人按其遞交登記，或更改登記紀錄申請後約一周，便收到相關通知。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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增加熱線人手 月內接聽18萬個查詢

此外，在轉會登記方面，發言人表示，截至7月23日，消費券計劃秘書處共收到約27萬個轉會申請，當中包括重覆或無效申請。

有市民批評消費券計劃熱線（185000），長期線路繁忙無法接通。發言人指，已因應需要增加人手。由轉會申請首日至截止日，即6月13日至7月23日，熱線的客戶服務主任，共接聽了約18萬個查詢。紀錄亦顯示，熱線的語音系統亦處理了10萬個來電。