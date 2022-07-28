互委會解散︱關注組求見麥美娟：佢做區佢知　解散咗咩代表民意？

政府早前向全港逾1,600個屋邨互助委員會發信，指互委會角色日漸式微，須於2023年1月前解散。互委會成員其後聯合成立「關注互委會去向聯盟」，今日（28日）到政府總部向民政及青年事務局代表遞交逾5,000個居民簽名，要求保留委員會和約見新局長麥美娟。



「解散後靠分區會？佢哋會聽蟻民話？」

聯盟成員梁太提到，互委會解散後將由分區委員會及滅罪委員會代替，批評這些委員會多由2019年區議會落選的「前前區議員」組成：「如果佢哋做得好，做到政府同居民嘅溝通橋樑，又點會落選、大敗？」梁太表示，政府委任沒民意支持的人留任分區委員會，原來是為了取消互委會，自己不相信分區委員會能夠代表基層聲音：「你哋覺得佢哋係會聽老細話，定係聽我哋呢啲蟻民話呢？」

另一聯盟成員黃小姐則指，互委會得悉當局決定後感到錯愕不滿。她說新政府上場，新局長麥美娟在地區工作多年，而且經常與互委會合作，理應知道地區工作的重要，所以希望能夠成功約見以表達訴求。

全港互委會將陸續解散。（資料圖片）

反問未來只能求助議員？唔會理我哋蟻民

梁太指，居民經常尋求互委會幫助，但以後須直接向立法會議員或房委會求助，相信作為「蟻民」難獲關注。她不否認有些互委會較「無嘢做」，但並不能因而「一刀切」取消。她指今屆區議會，「最代表民意嘅區議員DQ曬啦，咁連我哋最基層嘅民意，被選出嚟嘅互委會都要解散埋，咁有咩嘢可以代表到民意呢？」

黃小姐則補充，有長者居民得知互委會被解散，都反映「弊喇，互委會解散，咁我以後去邊度打躉呢？」她稱過往互委會向居民提供的托兒服務、及派發物資等活動都會隨之取消。聯盟正從全港10區收集居民意見，暫時收到約500份回覆，整理後稍後發布。