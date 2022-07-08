互委會解散騰空辦事處　地區人士倡暫作過渡屋：多屬地舖難改住宅

政府今年內分階段解散逾1,600個互助委員會，部分互委會已於本月1日解散。政府回覆立法會議員質詢時表示，房委會轄下共約1,100個互委會辦事處，房委會將就騰空後的辦事處用途進行研究，如技術可行，會優先改為住宅用途、以及處理回收物料。

荃灣區議會主席陳琬琛今日（8日）表示，互委會會址大多數無窗，部分靠近大廈出入口位置，若改建成住宅須考慮私隱問題，認為改成供1至2人居住的過渡性房屋較合適。他建議空出的辦事處可供居民搬屋時搬放物資，也可改為提供托管及補習服務。

民建聯立法會議員陳學鋒指，很多互委會會址都是地舖，未必適合改建成住宅，若改建作處理回收物料，做法可理解，但認為在「愛國者治港」下，可善用空間供選委會不同界別代表、社團、分區及防火委員會等使用，收集居民意見。



陳琬琛稱，互委會的角色相當重要，因他們由互選產生，了解居民需要，收集居民意見後向政府反映。他說，部分互委會解散後，有委員表示樂意繼續在區內聽意見，再向區議會反映，互相合作。

對於房委會表示會擴闊收集居民意見，居民可透過熱線及電郵等與房委會職員溝通，陳琬琛認為作用不大，因為居民喜歡與互委會和區議會直接反映意見，過往發放問卷回覆率極低，預料房委會難以做到互委會或區議會的角色。 陳學鋒指，房委會收集意見過程單向，而過往互委會可與居民互動，認為房委會仍做得不足，會向當局跟進。

關注互委會去向聯盟代表、荔景邨互委會主席方先生說，互委會會址沒有廁所，如果要改建，擔心歷史悠久的屋邨會出現安全問題。他又指，若果改成福利及其他用途，未能達至反映居民意見的用途，當局也沒交代審批機制和準則。他建議保留互委會，與居民直接互動，解決居民問題。