通關｜民主黨調查：52%受訪市民希望放寬海外抵港檢疫安排

民主黨今日（28日）發表疫情民調結果，顯示52%受訪者傾向認為應放寬海外檢疫安排，但對於疫苗通行證應該收緊抑或放鬆，意見分歧。民主黨主席羅健熙認為，若入境與航班人數長期維持在低位會形成習慣，海外人士日後可能不再選擇來港，促請政府考慮放寬隔離規定。



調查於今年7月1日至7月20日進行，透過電話隨機抽樣訪問1,041人。有關海外抵港檢疫安排，結果顯示受訪者中，28%認為應維持7天酒店隔離規定；20%認為應維持7天隔離規定隔離，但容許部分日子居家隔離；25%認為應縮短隔離日數到3至5天；7%認為應取消所有隔離規定。

至於受訪者對疫苗通行證意見，37%認為應收緊要求；31%認為應維持現有安排；23%認為應放寬規定及處所限制。

本港經歷多波疫情，香港機場出入客次因大減。(資料圖片)

羅健熙：放寬海外檢疫限制是大方向

民主黨主席羅健熙指，結果顯示接種針數更多的受訪者更支持收緊，沒接種疫苗的受訪者對通行證接受度較低。他指政府在制訂復常政策時，需考慮香港市民接受程度，及早與市民討論放寬時間表及路線圖。

被問到有否需要全面放寬海外抵港人士檢疫安排，羅健熙稱，不同地方有不同策略和考慮，舉例港人熱門旅遊地日本已容許旅行團形式入境，新加坡入境限制也很寬鬆，這兩個地是香港在亞太地區的競爭對手，外國遊客或商務客選擇旅遊地時，考慮到入境安排會有取捨。他擔心，若入境與航班人數長期維持在低位會形成習慣，海外人士日後不再選擇來港，認為放寬檢疫限制一定是大方向。