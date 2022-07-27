通關｜港生難約驛站憂未能北上入學 　議員倡設特別配額恩恤通關

香港經深圳灣回內地每日僅有2000個配額，立法會議員楊永杰近日接獲多名在內地升學的香港學生求助，指無法預約健康驛站，擔心影響回內地上課。楊今日（27日）再建議開放人文關懷通道讓有需要的留學生回內地辦理入學註冊或上課，以免影響學業，他又提到部份學生或會選擇坐飛機回內地，但以往三千至四千元的機票現在可被炒貴至七千多元，遠超基層學生可負責程度。



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楊永杰今在電台訪問表示，至今收到200多位內地升學香港學生求助，要求可以放寬回內地的需求，當中不少學生於八月要辦理入學註冊，如果趕不及學位或會因此而失去。楊建議開放人文關懷通道，讓有需要學生回內地上課或辦理入學手續，將上述需要學生納入人文關懷通道名額，便可解決問題。

楊永杰建議開放人文關懷通道，讓有需要學生回內地上課或辦理入學手續。（資料圖片）

楊永杰又提到乘坐飛機是港生回內地學校其中一個方式，以往一些大學更會包機讓學生回去內地上課，但今年因航班問題而需要搶機票，以往三千至四千元的機票現在可被炒貴至七千多元，遠超基層學生可負責程度，但不少學生要趕於八月中下旬前回去，即使機票被炒貴亦迫於無奈要購買，對學生構成重大壓力。

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