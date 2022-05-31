港大與國藥研發新Omicron疫苗　招募1800人試驗　可獲疫苗通行證

新冠疫情持續，港大醫學研究團隊與國藥集團中國生物合作，研發Omicron變種病毒株滅活疫苗，並將在香港開展大型臨床試驗。研究招募1,800名志願者，部份將安排接種國藥最新針對Omicron研發的疫苗。申請人須已接種兩至三劑疫苗，不接受未成年人及康復者，並可獲發「臨時疫苗通行證」。



港大醫學院科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，新疫苗能有效應對Omicron的亞變種，目標是於明年11月提交疫苗上市審批申請。對於第三階段放寬被叫停，他認為若果本港確診數目跌至雙位數，才有條件繼續放寬。



港大醫學研究團隊與國藥集團中國生物合作，研發針對Omicron變種病毒株的滅活疫苗，並將在香港開展大型臨床試驗。（梁鵬威攝）

本港的驗床研究項目由孔繁毅領導，港大臨床試驗中心為項目統籌及技術支援，為期約一年，目標招募1,800名志願者，以評估疫苗針對Omicron的中和抗體、安全性、T細胞免疫反應。志願者將隨機分為三組接種國藥疫苗，並不可自行選擇。一組為原始病毒株疫苗（SARS-CoV-2），另兩組接種由北京或武漢藥廠研製的Omicron新疫苗。

志願者接受一年監察 獲發半年期臨時疫苗通行證

志願者將於相隔28日接受兩劑研究疫苗，並接受為期一年的監察，期間需按時返回位於孫中山紀念公園體育館的中心，共約9至13次抽血及臨床檢查，亦需接受約7至9次的電話跟進。志願者將獲發現金津貼以補償所付出的時間、交通費及不便，例如每次數百元的車馬費。

志願者亦可獲發政府認可的「臨時疫苗通行證」，暫定有效期為半年，用作進入食肆及其他表列處所，直至監管單位批准疫苗，再作下一步決定。

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不接受未成年人及康復者申請

申請條件方面，志願者的年齡須為18歲或以上，性別及年齡不限，但須於參予臨床試驗前的90日內，已接種兩至三劑科興或復必泰疫苗，不能溝針。研究亦不接受以下人士申請︰

1）年齡為18歲以下；

2）新冠康復者或疑似確診者；

3）曾感染嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）或中東呼吸綜合症（MERS）；

4）對任何藥物及疫苗過敏（如風癩、濕疹、呼吸困難、血管神經性水腫、腹痛）；

5）患嚴重長期病患的人士（如血小板缺乏症、免疫功能障礙、惡性腫瘤）。



研究目標於今年7月完成志願者招募、8月完成疫苗接種；明年10月達成主要數據分析，並於同年11月提交疫苗上市審批申請。

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孔繁毅指新冠走季節性流感方向︰有機會每年打一針

孔繁毅表示，由於Omicron具較強的免疫逃逸，目前疫苗的抗體維持時間短，需研發針對性的疫苗，期望預防傳染的效果達七成，亦可達到逾九成的防死亡及重症。他亦相信疫苗能針對Omicron的亞變種，目前的BA.4、BA.2.12.1亦可有效預防，除非出現另一款全新的變種病毒株，因此他認為研究具一定吸引力讓市民加入。

惟孔估計疫苗的有效期為1年，問到未來港人每年是否仍須打針。他指出，目前的疫苗以原始病毒株研發，有效期更短，認為新冠病毒將走向季節性流感的情況，視乎未來一年流行的病毒株，須於冬季前接種預防，「有機會每年要接種一針。」

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確診數目跌至雙位數可繼續放寬措施

港大臨床試驗中心執行總監游廣智則透露，目前已招聘約100名志願者。孔補充指，冬天有機會再度爆發疫情，現時本港每日確診數字約200宗，相信未來仍能控制住疫情，為推行計劃的最佳時機，並會密切監察志願者會否受感染及引發重症。

對於特首今日公布暫緩放寛措施，孔回應指，政府的考慮因素包括確診數目及入境者的確診率，認為若本港確診數目跌至雙位數，則有條件繼續放寬。他又認為，新冠病毒未來將走向風土病，數年後或可不再使用疫苗通行證，市民夏天可「解放」脫下口罩，冬天才須佩戴。

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