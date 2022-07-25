何栢良盼政府回歸科學　倡外展隊向院舍長者接種復必泰疫苗

本港疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（25日）表示，小朋友及長者的接種率並不理想，當中有一定比例至今依然一針未打，亦有不少過期未打。他又以新加坡與香港作比較，當地過去兩星期每日過萬宗確診，但不論住院人數及死亡人數均較本港少，只因當地做足疫苗接種工作。



另外，何栢良指現時外展服務可提供復必泰疫苗接種，應主動建議院友接種復必泰疫苗，因復必泰對長者防重症的效果較好，希望政府回歸科學，「數據打復必泰係好好多」。



何栢良指現時外展服務可提供復必泰疫苗接種，應主動建議院友接種復必泰疫苗，因復必泰對長者防重症的效果較好。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，疫苗接種是香港應對疫情的重中之重，但小朋友及長者的接種率並不理想，他提到當中有一定比例至今依然一針未打，即使接種後抗體水平會隨時間下降，但亦有不少過期未打，例如3至11歲已接種兩針人口當中，八成選擇科興疫苗，當中25萬人只有十分一已接種第三針疫苗。他又以新加坡與香港作比較，當地過去兩星期每日過萬宗確診，但不論住院人數及死亡人數均較本港少，只因當地做足疫苗接種工作，特別是長者方面推動得更好。

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「數據打復必泰係好好多」

另外，政府今日起邀請外展團隊，每周最少一次到院舍提供外展接種服務以提升院舍疫苗接種率。何栢良指現時外展服務可提供復必泰疫苗接種，而復必泰對長者防重症的效果較好，希望政府回歸科學，「數據打復必泰係好好多」，應主動建議院友接種復必泰疫苗。他又指不少長者不知及早服用新冠口服藥有助穩定病情，但近期只有不足一半適合服用抗病毒藥物的確診長者獲處方藥物，建議當局更積極處方藥物，預防長者重症。

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