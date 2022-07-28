陳智思獲李家超委任公職　掌廉署審查貪污舉報諮詢委員會

即將卸任香港故宮文化博物館董事局主席的陳智思再獲委任公職，政府今日（28日）宣布，特首李家超委任陳智思擔任廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會主席，並以此身份出任貪污問題諮詢委員會的當然委員，任期今日生效，至2023牛12月31日。



陳智思是團結香港基金副主席，昨日出席《香港志》活動。（資料圖片/聯合採訪）

素有「公職王」之稱的陳智思6月底卸任行會召集人，目前仍有多項公職在身，包括西九文化區管理局董事局成員、外匯基金諮詢委員會成員，以及授勳及非官守太平紳士遴選委員會成員，他亦是M+董事局主席、社聯主席、團結香港基金副主席、賽馬會董事局成員等。

審查貪污舉報諮詢委員會負責監察廉政公署的調查工作。委員會審議廉政公署接獲的投訴及進行的調查，以確保這些投訴和調查工作能有效和迅速地獲得處理。委員會亦會就廉政專員發出搜查令、疑犯獲保釋超過6個月，以及歷時超過1年或需要大量資源的調查個案作出審查。

貪污問題諮詢委員會就任何有關香港的貪污問題向廉政專員作出建議，並會監察廉政公署在執行職務、人手編制及行政事務方面的政策。

此外，政府感謝現為律政司司長的審查貪污舉報諮詢委員會前主席林定國，對上述委員會作出的寶貴貢獻。