譚允芝9月接替陳智思　任香港故宮董事局主席　任期兩年

西九文化區管理局今(29日)宣布，管理局董事局委任通訊局主席譚允芝為香港故宮文化博物館董事局新任主席，任期兩年，由今年9月1日起至2024年8月31日，接替即將卸任的陳智思。

譚允芝本身是資深大律師，亦有多項公職，包括通訊局主席、法律改革委員會委員及高等法院原訟法庭特委法官等。她過往亦曾出任大律師公會主席。



▼香港故宮開幕 多件一級「國寶」先睹為快▼



+ 16

譚允芝獲委任香港故宮文化博物館董事局新任主席。（資料圖片/黃寶瑩攝）

管理局董事局主席唐英年表示，譚允芝多年來積極參與公共事務，她自2016年起出任管理局董事局成員，並自2020年起獲委任為管理局董事局轄下表演藝術委員會主席。他指，譚允芝對文化藝術發展充滿熱忱，亦深入理解和掌握西九項目的複雜性，相信在其帶領下，香港故宮將繼續履行推動和傳播中華文化藝術的核心使命，並促進世界文明的對話。

唐英年同時感謝將於今年8月底卸任的香港故宮董事局主席陳智思，他指，陳智思自2018年起出任主席，領導香港故宮推展多項重要工作，從施工、建立博物館的專業團隊、推動捐贈，到籌備營運，均不遺餘力，在其領導下，香港故宮成功在不超支、不延誤的情況下如期落成，是本港近年少數有此佳績的建造項目，「隨著陳智思於2022年4 月獲委任為M+董事局主席，我熱切期待繼續與他緊密合作，達致M+的願景和使命。」

發言人表示，香港故宮文化博物館有限公司為管理局全資擁有的附屬公司。香港故宮文化博物館董事局負責制訂香港故宮的願景和使命，並為博物館的策展事宜、專業水平和營運制訂策略、政策和指引。