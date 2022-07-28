強檢令擾民且執行有困難　高永文：擴展黃碼範圍至強檢人士較方便

本港新冠肺炎確診數字徘徊4,000宗上下，行政會議成員高永文接受電台訪問時表示，「紅黃碼」實施後有條件減少從外地回港的隔離日數，加上「5+2」、「4+3」方案，均是精準防疫策略，認為能在短期內達到清零效果。另外他留意到強檢令對居民影響大且執行有困難，故「個人認為」把黃碼範圍擴至接受強檢令人士或密切接觸者，會是方便和令人放心的做法。



基本法委員會副主任譚惠珠在另一場合表示，「如果紅黃碼係啱、要用嘅，我哋就要想辦法用、想辦法推。」



高永文：若要通關 安心出行實名制無可避免

對日前醫務衛生局局長盧寵茂提出的紅黃碼及回港者酒店隔離「5+2」方案，高永文認為是精準防疫策略，透過進行更多核酸檢測，及限制高風險傳播人士行動，短期內達到清零效果。他留意到有聲音要求政府取消圍封強檢，加上當局難以確保市民確實進行檢測，故「個人認為」把黃碼範圍擴至接受強檢令人士或密切接觸者，會是方便和令人放心的做法，不過強調並非想提出具體提議，僅望市民共同討論。

高永文說，政府現未正式考慮或決定推行「安心出行」實名制，因不少市民擔心私隱問題，但他呼籲大家不要抗拒，因日常使用軟件或購買服務都須提供個人資料予商戶，而政府取得的個人資料僅供防疫，市民毋須擔憂，又指若要與內地或海外通關，實名制是無可避免。

高永文說，政府現未正式考慮或決定推行「安心出行」實名制。（資料圖片/鄭子峰攝）

高永文：混合免疫不可取 難防失控

高永文對早前學者建議政府放寬政策以達混合免疫，即感染病毒後產生的抗體及疫苗雙重保護的說法有保留，因本港現時已不是低度傳播，難防出現失控狀況。他解釋，混合免疫概念是提醒已感染人士接種疫苗，提高保護率，並非讓已接種疫苗接種人士以不戴口罩或到訪高危地區等方式，試圖感染病毒以爭取混合免疫，且香港現在並不是低度傳播，難保不會有失控，「部份專家提出政府放寬社交距離措施，讓市民在冬季前得到混合免疫，這說法不負責任，採取這種做法甚至鼓吹躺平，如果本港疫情進一步失控，誰負責？」

高永文又認為，具權威的學者發布消息前，必須充份考慮市民如何接收資訊，強調政府充份尊重言論及學術自由，但市民或會誤解說法。高永文指，有人誤以為混合免疫概念，是接種疫苗後要暴露在高危地區爭取感染，可見學者發布信息前關顧市民如何接收，才是負責任做法。