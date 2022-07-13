通關｜盧寵茂稱11月或可免檢疫抵港　紅黃碼非限制自由　沒抄澳門

本港疫情高企不下，醫務衞生局正研究推出香港健康碼/紅黃碼，醫務衞生局局長盧寵茂接受報章訪問時解釋，實施紅黃碼並非為限制市民自由，反而是提升自由，因禁止抵港人士入高風險場所，有助縮短他們酒店檢疫期。



盧寵茂透露，「國際投資峰會」11月初在香港舉行，屆時抵港人士隔離檢疫方式可能有變，他們或可有條件地免檢疫入境，雖仍需核酸檢測，但不排除由酒店檢疫可改為醫學監察，期間禁作高風險活動，包括到訪酒吧。



盧強調，中央不會盲目地要求香港遵循內地政策，香港所作的不是為了模仿內地，而是為了更好地隔離病例，確保該不必重新採取收緊社交距離措施，實施紅黃碼也非抄襲澳門：「我從未抄襲過別人，我只是向別人學習，香港是一個非常國際化城市，與澳門不同，兩地有不同需要。」



▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



+ 13

盧寵茂：中央不會盲目要求香港遵循內地防疫政策

盧寵茂接受《南華早報》訪問時指，香港在一國兩制下原則下享有廣泛自由度，中央不會盲目地要求香港遵循內地防疫政策，但他贊成香港要進行更多檢測，此不是為了模仿內地做法，而是為了更好隔離病例，並確保社會不必重新收緊防疫措施。

強調推行紅黃碼及電子手環是出於好心

盧寵茂早前透露安心出行或改實名制，推出紅黃碼及恢復使用電子手環。他在訪問中解釋，這些措施目的不是限制人們自由，而是加強自由：「我們真的是出於好心，想幫助旅客。」

▼7月8日 醫務衞生局局長盧寵茂主持疫情記者會▼



11月香港舉行國際投資峰會 抵港人士檢疫模式可能有變

他又指，仍需研究海外入境者在酒店檢疫第三日提交核酸檢測陽性率的最新數據，才能決定更改檢疫規則，有關方向可能是轉為「5+2」、「3+4」甚至「0+7」，而金管局11月初舉行「國際投資峰會」，屆時抵港人士隔離形式可能有變，他們仍需要進行核酸檢測，但不排除可以改為醫學監察，期間禁止高風險活動，例如到酒吧。

被問是否在抄襲澳門模式 盧寵茂：我只是向別人學習

當被問及香港是否在抄襲澳門模式，紅黃碼是否類似內地相關系統時，盧寵茂說：「我從未抄襲過別人，我只是向別人學習，紅黃碼（香港）的整體目的不是為了困住人，而只希望找出那些真正處於危險之中的人士。」