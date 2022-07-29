MIRROR演唱會四日有三場出事　霍啟剛促停辦餘下場次直至確保安全

MIRROR演唱會發人駭人意外，一塊區型屏幕由高空墮下，直接砸中一名舞蹈員，兩人受傷要送院治理。



立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，一連四日演唱會有三場發生意外，情況不能接受。立法會議員梁美芬亦表示十分震驚，指政府當局必須調本事故原因。



立法會議員鄧家彪則表示，勞工處要直接介入事件，並要發出停工通知書，因為「安全一定係第一」。



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霍啟剛表示，一連四日演唱會有三場發生意外，情況不能接受，促請康文署及主辦單位若未能確保演唱會能安全進行前，不能繼續舉辦，以保障所有舞台工作者及觀眾的安全，並全面徹查事件。

霍啟剛祝願傷者平安無恙、早日康復。

梁美芬表示，紅館是香港流行音樂的殿堂，沒想到會發生這種事故。她指主辦單位、康文署和機電工程署等都有責任確保場地的安全，所有舞台藝術工作者安全開工、安全收工，認為當局必須調查事故原因，是否涉及人為疏忽或監管不力，以及避免意外再次發生。

梁美芬祝所有傷者平安無事，早日康復。

鄧家彪表示，勞工處要直接介入事件作出調查，並發出停工通知書，因為「安全一定係第一」，當局及主辦單位有責任調查清楚。他又提醒市民小心決定是否觀看及轉發事發影片，因為會對事主及自己造成巨大心理壓力、創傷。他亦促請政府各部門盡快徹查事件作出交代。

鄧家彪相信台前幕後參與者包括樂迷都絕對明白，涉及嚴重受傷的風險和危機，認為事件不能輕忽。

立法會議員張欣宇希望傷者吉人天相。