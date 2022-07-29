MIRROR演唱會｜有鏡粉受驚送院　離場粉絲驚魂未定：而家都仲手震

「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會事故不斷，第四場（7月28日）表演更發生恐怖意外，舞台中央的巨型懸空屏幕突然跌下，全場觀眾親睹兩名舞蹈員被重擊，尖叫聲四起，有粉絲更因而受驚送院。事後演唱會即時腰斬，有離場觀眾直言非常恐怖，驚魂未定稱：「到而家都仲手震！」



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觀眾陳先生對事件感到猶有餘悸表示：「見到個mon（屏幕）垂直跌落嚟！非常震撼！」他指事件令觀眾心靈受創，「我哋睇MIRROR其實都係想開心，但係而家見到係非常恐怖！好似集體創傷咁，要療癒自己，到而家都仲手震，震得好緊要！」他認為今次責任不在花姐，而是相關人士必須檢查和調查，「花姐監督個run down（流程）係smooth（順暢）咗，但呢啲安全情況唔係花姐睇得到，「因為仲有咁多場，MIRROR十二子同dancers（舞蹈員）仲敢唔敢上個台？」

而觀眾朱先生亦感到十分震驚，他指意外前不覺屏幕有異樣，「全部人都嚇親，都唔知咩事，好驚呀‥‥‥（傷者）瞓咗喺地冇起身過！」他指早前已知意外頻生，擔心再生事故，詎料果然再度發生意外。朱先生認為安全起見，演唱會必須腰斬，「有咩事大家都唔想！」又祝願傷者早日康復。