港澳辦及中聯辦反對聯合國人權事務委員會涉港報告

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人昨日（28日）發表談話表示，聯合國人權事務委員會發表了對香港特區實施《公民權利和政治權利國際公約》情況的所謂結論性意見，罔顧香港國安法、新選舉制度充分保障香港居民權利的事實，對香港事務進行毫無根據的指責，對此表示堅決反對和強烈不滿。



發言人表示，中央政府始終堅持依法治港，香港居民的各項權利受到高度重視，並由憲法、香港基本法和香港本地法律予以保障。回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到貫徹落實，香港居民享有廣泛的權利和自由，這是舉世公認的事實。發言人就敦促有關國際機構，摒棄傲慢與偏見，正視一國兩制成功實踐，以及香港國安法維護社會安定、充分保障人權的基本事實，作出應有的客觀、公正判斷。

港澳辦發言人則說，聯合國人權事務委員會的報告，許多評論偏頗失實，又指香港國安法的頒布實施，恢復法治秩序，保護安寧生活，令經濟社會發展重回正軌，推動香港實現由亂到治；事實已充分表明香港國安法防範、制止和懲治的，是極少數人嚴重危害國家安全的違法行為與犯罪活動，保障的是社會繁榮穩定及絕大多數居民依照基本法享有的權利和自由，包括言論和新聞自由。