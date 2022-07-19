陳冬：習講話指明特區良政善治目標方向　新政府須提高治理水平

全國港澳研究會今日（19日）舉行學術年會，中聯辦副主任陳冬致辭。陳冬表示，國家主席習近平七一訪港的重要講話，堅定了各界對「一國兩制」行穩致遠的信心，極大提振了香港社會的士氣。同時，亦指明了特區良政善治的目標方向，極大激勵了管治團隊全力以赴把香港建設好發展好的決心。



中聯辦副主任陳冬指，新一屆特區政府管治團隊積極行動，轉變理念和作風，努力提高治理水平。（資料圖片）

一國兩制長期堅持 極大提振社會士氣

陳冬在致辭時引用習近平講話，指習近平提到「一國兩制」是好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。陳冬認為，這番話彰顯了中央堅持「一國兩制」方針的堅強意志和堅定決心，消除了社會疑慮，為香港和國際社會派下「定心丸」，堅定了各界對「一國兩制」行穩致遠的信心，極大提振了香港社會的士氣。

讚李家超政府全力以赴、主動作為

此外，習近平提到「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」。陳冬說，這番話指明了特區良政善治的目標方向，極大激勵了管治團隊全力以赴把香港建設好發展好的決心。

陳冬指，新一屆特區政府管治團隊積極行動，轉變理念和作風，努力提高治理水平。舉例李家超上任特首第一天，即開通社交媒體帳號，「加強與市民互動，展現勤政親民作風」。7月4日新政府上任後首個工作日，與深圳市達成共識，深圳每天增加入境港人名額700個，並另行安排8類「人文關懷通關名額」，體現了「民有所呼，我有所應」。7月13日，李家超率主要官員，與立法會議員舉行首場「前廳交流會」，為行政立法良性互動開了好頭。陳冬指，新一屆政府上任以來，均全力以赴、主動作為，展現出敢於擔當、善作善成的新風尚，讓市民看到了「以結果為目標」的施政新氣象。

習近平七一訪港時發表講話。（聯合採訪／美聯社）

強調中央支持香港長期保持獨特地位和優勢

此外，習近平講話指「背靠祖國、聯通世界，是香港得天獨厚的顯著優勢，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢」，陳冬認為是強調中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，極大鼓舞了社會各界齊心協力開啟由治及興新篇章。

陳冬說，「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略，為香港提供了重大機遇和廣闊空間。香港只要繼續發揮好自身獨特地位和優勢，更好融入國家發展大局，就能有力彰顯國際大都會近悅遠來、萬商雲集的魅力和勃勃生機，就能應對世界「百年未有之大變局」下的各種風險和挑戰。

強調關愛青年 讚疫情下為基層市民送物資

而習近平講話之中的「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，陳冬說是特別強調要關心關愛青年人，極大鼓勵了香港廣大青年「用火熱的青春書寫精彩的人生」。陳冬指，第五波疫情下，香港青年組織「同心抗疫」行動，累計籌集近2億元物資，出動愛心車輛1萬多次，服務基層市民40餘萬人，展現出香港青年自強不息、積極向上的精神風貌。