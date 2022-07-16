梁君彥：前廳交流會促進溝通　題目大多已公開　非閉門造車

立法會主席梁君彥今日（16日）接受電視台訪問，指前廳交流會是個好開始，能加強官員和議員溝通及互相啟發，反映行政立法新常態。不過他指部份討論内容未成熟，貿然公開不利政策醖釀，但強調討論題目大多已公開，因此不認同是「閉門造車」。



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「幾個臭皮匠一同思考 分分鐘勝過諸葛亮」

行政長官李家超上周三（13日）率領司長、副司長及特首辦主任，到立法會前廳與議員討論各議題，主席梁君彥認為是個好開始，指議員踴躍發言討論，能互相啟發，反映行政立法新常態，「多了幾個臭皮匠一同思考，分分鐘勝過諸葛亮」。

前廳交流會未有公開内容及直播，梁君彥認為交流會提出的各種新建議均未成熟，貿然公開無助政策醖釀，但交流會討論到的題目很多已公開，相信議員也沒有隱瞞，因此不認同是「閉門造車」。至於前廳交流會是否取替上屆政府每個月舉行的短問短答，梁君彥則說將留待現屆政府考慮。

完善選舉制度下的議會上場半年便通過十項法案，被質疑是「橡皮圖章」，梁君彥強調，審議時間非愈長愈好，過往拉布既浪費時間又無實質意見被提出，現在議會回復常態，是正常速度。對於議員「轉跑道」加入政府班子，梁君彥表示，議會工作無受影響，且議員通常較「貼地」，加入問責團隊有助政府更好制訂政策。