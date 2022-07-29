歐盟撐聯合國促廢國安法　港府強烈反對：雙重標準故意詆譭

撰文：周皓宜
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聯合國人權事務委員會日前發表報告，促請港府廢除《香港國安法》及煽動罪。歐盟發言人發聲明支持有關建議，並深切關注香港公民及政治權利被侵蝕。

特區政府今日（29日）發聲明，強烈反對歐盟有關香港實施《香港國安法》和香港一般狀況的無端批評和不實評論。特區政府發言人強調制定《香港國安法》是為了讓香港居民重新享有「黑暴」期間不能享有的權利和自由，《香港國安法》確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。

政府發言人指，頒布《香港國安法》符合國際上維護國家安全的做法，歐盟以雙重標準故意詆譭，作出毫無根據的指控，着實令人訝異。發言人稱，《香港國安法》訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，以及就危害國家安全犯罪採取執法行動時，必須堅持法治原則。

發言人稱，香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或單位的行為而就《香港國安法》和其他法律採取執法行動，與其政治立場或背景無關。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，是違反法治精神的說法。

發言人表示，特區政府一直堅定不移維護法治和司法獨立，並以此奠下香港成功作為國際商業和金融中心的基石。香港的司法獨立在《香港國安法》實施後依然穩如磐石。發言人強調，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，特區政府再次敦促歐盟停止借香港事務干預國家內政。

外交部駐港公署批結論不符港真實情況

外交部駐港特派員公署發言人對歐盟藉報告炒作涉港問題，抹黑《香港國安法》和特區新選舉制度，表示強烈不滿和堅決反對，予以強烈譴責。發言人指，少數所謂獨立人權專家罔顧香港人權保障不斷向好發展的基本事實，戴着有色眼鏡挑三揀四、偏聽偏信，所謂「結論」完全不符合香港真實的人權狀況。

發言人重申，香港的人權狀況好不好，只有生活在香港的廣大市民最有發言權，「香港不是少數外部干預勢力大放厥詞、為所欲為的政治秀場和人權賣場。」

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