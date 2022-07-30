MIRROR演唱會︱李家超指示從速調查：我會過問內容、速度、範圍！

特首李家超將於10月發表首份《施政報告》，並正展開公眾諮詢，他今日（30日）到深水埗探訪基層家庭及商戶。李家超之後見記者，被問到組建十八區服務及關愛隊的進度，他透露看過民政及青年局的初步計劃，會與局長麥美娟研究實際操作、以及如何逐步推展，強調地區網絡已經存在，只是希望系統化，令訊息及資源提供做得更好。

至於特首政策組，李家超稱正積極組建，自己心目中已有合適人士，期望成員可以在本港政策，內地發展、兩地配合及國際形勢提供意見，協助政府施政決策。



MIRROR演唱會須從速調查 「我會過問！」

李家超也再度回應MIRROR演唱會事件，重申已要求相關政策局及部門調查成因、責任及改善措施，並指令要盡快調查及公布，且範圍必須廣泛全面：「我自己已表示咗有要求，兼且會過問箇中嘅調查內容、速度及範圍」。

探訪初中生：佢希望加入政府服務社會

李家超在落區期間，同步在社交專頁交代探訪情況，指希望新政府成立的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」，可以幫助到更多有志向、但受制於經濟環境的年輕人，為他們創造更多機會和希望，協助他們向上流和發揮所長。

李家超早在四月參選期間，也曾到油麻地、佐敦一帶探訪商舖和基層，了解他們的生活困難。當時李家超表示，房屋問題是重中之重，不會低估難度，會研究減省或壓縮相關程序，加快建屋。

▼李家超4月24日落區情況▼